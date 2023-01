¡Fue niño! Nace primer bebé del 2023 en la Ciudad de México

En punto de las 00:01 horas de este 1 de enero, nació el primer bebé del Año Nuevo 2023 en las instalaciones de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la Ciudad de México.

El primer bebé del año es reportado sano por el personal del Hospital de Gineco-Obstetricia 3A en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el norte de la capital mexicana.

El recién nacido llevará el nombre de Dariel Alarí, mismo qué significa “guerrero de dios” en zapoteco, vio la luz por primera vez a las 00:01 horas en una de las instalaciones hospitalarias de especialidades del IMSS.

Mensaje del IMSS en Twitter. Foto: Especial.

Dariel Alarí pesa 3 mil 540 kilogramos y mide 50 centímetros, Patricia Calzada y Jorge Salgado, ambos de 29 años de edad, son los padres del menor

La señora Patricia Calzada Hernández, de 29 años, es ama de casa y originaria de la Ciudad de México; a unos minutos de recibir en brazos a su bebé, dijo sentirse muy aliviada y feliz por la llegada de su hijo, “decirle que lo logramos y que lo amo mucho”. Resaltó que Alarí es un nombre zapoteco que significa “guerrero de Dios”.

Agradeció al personal de salud del IMSS “porque sin ellos no estaríamos aquí ni el bebé ni yo, estamos bien. Son confiables, es el segundo embarazo que me atiendo aquí en el IMSS y siempre me han tratado bien, hay que confiar en los doctores, son muy buenos”.

Previamente, relató que en la semana 36 fue referida al Hospital de Ginecopediatría 3-A para tener consultas semanales, posteriormente cada 72 horas, hasta que el 30 de diciembre se sintió mal, por lo que fue internada.

“Vine porque no sentía los movimientos del bebé, me ingresaron por la noche, me estuvieron revisando por la mañana, me hicieron un ultrasonido y ya no tenía líquido amniótico, esto le provocaba estrés al bebé y tienen que hacer la cesárea”, relató.

Dariel Alarí es el tercer hijo de Patricia y Jorge Abraham Salgado, él tiene 29 años de edad y trabaja como chofer transporte de carga. Patricia resaltó que su primera hija también nació en el Seguro Social, “aunque fue un embarazo que tuvo complicaciones siempre fue excelente la atención que me dieron”.

Dijo que la atención que he recibido en el Seguro Social ha sido buena, “me han estado explicando los doctores todas las dudas que yo tengo. Quiero desearles un feliz año nuevo, próspero, les quiero dar las gracias porque sin ellos ahorita no nacería mi bebé, muchas gracias a todo el personal médico que está aquí hoy”.

