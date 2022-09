Vecinos esperan viviendas a un año del derrumbe del cerro del Chiquihuite

Rosa María Josefina, una de las vecinas de las 12 viviendas que sufrieron daño total ocasionado por el derrumbe hace un año de una parte del cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, lamentó: “Se siente uno aquí con miedo, nomás de pensar que se vaya a venir otra piedra, con las lluvias tan fuertes que tenemos. Ellos (las autoridades) nomás dicen que van a dar apoyos, pero no recibimos nada, por lo menos a mi familia, que fuimos de los expropiados”.

El 10 de septiembre de 2021, el desgajamiento de una piedra de 200 toneladas en la colonia Lázaro Cárdenas, provocó la muerte de cuatro personas: dos niños y su madre, así como una joven.

Actualmente, los habitantes de la zona cero, más de 200 familias, aseguran que se sienten abandonados por los tres órdenes de gobierno, y desconocen si es real la promesa de reubicación.

En el predio de cuatro mil metros cuadrados que donó el ayuntamiento de Tlalnepantla en la unidad habitacional El Risco, para la construcción de las viviendas, se observa una máquina retroexcavadora moviendo tierra y algunos trabajadores. Se prevé que las casas sean entregadas en el primer semestre de 2023.

El diputado local Max Correa informó que será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi), la encargada de edificar más de 200 casas.

“Aprobamos la desincorporación del predio, falta que la Conavi y la constructora pongan la primera piedra, los recursos están”, dijo, pero alertó que las condiciones de riesgo se mantienen.

La semana pasada los vecinos recibieron una notificación de riesgo de Protección Civil, que les pide desalojar nuevamente sus casas, con la advertencia de que, de no hacerlo, el gobierno municipal de Tlalnepantla “se deslinda de cualquier responsabilidad”.

Los colonos se niegan a desalojar: “No nos vamos a salir, no tenemos dinero. Nuestra principal molestia es que no dan una respuesta o solución clara”, comentó Remedios Montes de Oca López.

“En la notaria me piden 10 mil pesos para que me puedan pagar lo de la expropiación; no tengo ese dinero”, señaló Alma Rosa García.

