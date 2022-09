Sheinbaum aplaude resolución de la Corte en torno a la prisión preventiva

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya retirado el proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa. La mandataria capitalina dijo que el Poder Judicial ya estaba asumiendo labores del propio constituyente.

“En el caso de la Suprema Corte y en general es frente a la realidad que estamos viviendo y por supuesto que todos defendemos los derechos humanos y no queremos que haya nadie inocente en la cárcel y hay que trabajar para ello, pero eso no se resuelve con la prisión justificada, me parece muy bien y qué bueno que lo hicieron que retiraron esta iniciativa y que en todo caso se discuta más

“También estaba la cuestión de que la Corte se estaba convirtiendo en el Constituyente, en vez de que fuera el Constituyente mismo la Cámara de Diputados, Senadores y Congresos locales”, sostuvo en conferencia de prensa.

Ante el rechazo de la mayoría de los ministros de dejar de aplicar el artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa, los proyectos sobre esta figura fueron retirados por dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una nueva propuesta.

La Corte decidió no seguir la polémica en torno a este tema.

Después de tres días de debate, el ministro Luis María Aguilar dio marcha atrás a su planteamiento de dejar de aplicar un fragmento de este artículo de la Carta Magna, para hacer un documento con base en las observaciones de sus colegas.

La jefa de Gobierno señaló el contexto actual, por lo que esta medida impactaría.

“El gran tema que planteamos en su momento es que hay muchos delitos, particularmente cuando hay delincuencia organizada, en donde si se le deja a criterio del juez, primero sabemos que hay mucha corrupción".

“Pero no sólo eso, si hay un juez honesto y depende de él el criterio de meter a la cárcel o que sea una persona privada de libertad, depende del criterio de él y es una persona que genera mucha violencia y tiene mucho recurso económico, ponen al juez en una circunstancia muy difícil, porque puede ser amenazado; en cambio si existe la prisión preventiva oficiosa, está determinado que se va a prisión”, agregó.

Con información de Diana Martínez

