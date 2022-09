SEDESA brinda atención para la prevención del suicidio en la CDMX

En el marco del Día Mundial para la Prevención de Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, la Secretaría de Salud (SEDESA), a través del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) y los Servicios de Salud Pública, informó que cuenta con 12 acciones permanentes para brindar la atención necesaria de manera gratuita e inmediata a las personas que tienen algún problema que pueda derivar en un intento de atentar contra su vida.

“El Gobierno de la Ciudad de México tiene las puertas abiertas para todos. La instrucción de la secretaria de Salud, doctora Oliva López Arellano, es no juzgar, no criticar y no criminalizar a nadie cuando las personas están en alguna situación relacionada con pensamientos suicidas y puedan atentar contra su vida”, dijo el director General del IAPA, doctor José Antonio Alcocer Sánchez.

Por ello, dijo, se trata de entender, escuchar y, sobre todo, ayudar de la manera más humana posible a estas personas para que salgan adelante y tengan una situación de esperanza para sus vidas.

“Más que preocupados estamos ocupados para atender el tema de suicido de manera integral, por ello, se hacen visitas en escuelas, universidades como la ‘Rosario Castellanos’, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y algunas privadas, sobre lo importante que es quitarse el miedo para hablar de la salud mental”, señaló Alcocer Sánchez.

Detalló que los servicios del IAPA están disponibles para su consulta de manera gratuita en www.iapa.cdmx.gob.mx, donde pueden encontrar un link para atención virtual de un especialista en adicciones, de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas.

También desde hace un mes está disponible la línea de atención de suicido IAPABOT en el número 55-7809-5579, disponible las 24 horas y siete días de la semana. Cabe mencionar que, de observarse que es una situación de emergencia, contesta un especialista en salud mental; en tanto que la Línea IAPA, 55-4631-3035 también está disponible 24/7 y si se quiere atención presencial, se puede solicitar en las instalaciones de Av. Río Mixcoac 342, colonia Acacias, alcaldía Benito Juárez.

100 Puntos Prioritarios de la Ciudad de México

“Junto a la estrategia de Barrio Adentro y los 100 Puntos Prioritarios de la Ciudad de México, trabajamos en campo, y si en los recorridos se localiza a una persona abandonada en su propia casa, se rescata y canaliza para su tratamiento médico como psicológico. Esto es un referente a nivel nacional en la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas y prevención del suicidio”, comentó el director del IAPA.

Refirió que se da atención a grupos vulnerables como las personas en situación de calle, población indígena y LGBTTQ+, junto al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. Además, se trabaja con el Instituto del Envejecimiento Digno para capacitar a mil 200 promotores para que sepan cómo atender a adultos mayores y remitirlos al IAPA para la atención necesaria.

Eric Arteaga Alcaraz, médico psiquiátrico con subespecialidad en psiquiatría legal y forense, que pertenece al Programa de Salud Mental de la Subdirección de Operación y Supervisión de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, aseguró que se cuenta con 80 módulos de Salud Mental en igual número de Centros de Salud, donde hay psicólogos y psiquiatras que están capacitados para detectar trastornos mentales que pudieran motivar el suicidio.

16 Brigadas Comunitarias en Salud Mental

“Además, contamos con 32 UNEME-CAPA, centros diseñados para atención a personas con problemas de adicciones y de uso de sustancias, y atención a problemas de salud mental. También se organizaron 16 Brigadas Comunitarias en Salud Mental, apoyándonos con el programa de Salud en tu Casa, los cuales se integran por cuatro personas cada una: psicólogo, trabajador social, enfermero y médico, que hacen tamizajes para detectar consumo de sustancias, trastornos mentales y riesgos suicidas”, aseveró Arteaga Alcaraz.

Especificó que se cuenta con grupos de apoyo emocional para estas brigadas, a fin de trabajar de manera grupal, sobre todo, en el tema de la psicoeducación; y se implementó el “Programa de detección temprana y atención a la salud mental para médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social de medicina”, dirigido a quienes ofrecen sus servicios en unidades de salud de la capital, ya sea en las jurisdicciones, Centros de Salud u hospitales.

“La sociedad debe eliminar el estigma respecto de los problemas de salud mental, pues es mejor reconocer el problema, perder el miedo y buscar ayuda. Si se va al psicólogo o psiquiatra es porque se trata de un problema de salud y no de locura, la familia debe apoyar a quien padezca alguna situación de esta y no estigmatizar”, finalizó Eric Arteaga.

