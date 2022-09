Rafael Guerra: "En PJCDMX actualización continua y permanente en derechos humanos"

En el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) hay capacitación continua y permanente en materia de derechos humanos, enfatizó el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien aseguró que los impartidores de justicia acuden de manera regular a cursos, no sólo para lograr el conocimiento técnico, sino tener sensibilidad y aplicarlos.

Así lo señaló en la presentación de la obra Reconocimiento y protección constitucional de los derechos humanos en México, de Ricardo Sepúlveda Iguíniz, acto en el que se coincidió en señalar por parte de los presentadores una falta de cultura de respeto a los mismos, incluso desde la propia esfera de la administración pública y del Estado.

En el marco de la Décimo Tercera Feria Nacional del Libro Jurídico del PJCDMX, el magistrado dijo que la obra refleja la amplia experiencia que en el tema que posee su autor, pues recordó que se desempeñó como consejero de la Comisión de Derechos Humanos y como impulsor de organismos sociales sobre la materia.

Ante el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Contreras Bustamante, y Ana Ibarra Olguín, directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guerra Álvarez destacó que en las páginas del libro Sepúlveda Iguíniz plantea la necesidad de estudiar, difundir y discutir el tema de los derechos humanos a profundidad, para lograr expandir una cultura sobre éstos.

Los funcionarios discutieron sobre la necesidad de respetar los derechos humanos

En el auditorio Benito Juárez, resaltó que en el texto se pone énfasis en la materia penal, y se señala que, al carecerse de una normatividad expresa de derechos humanos en esa rama, se ha provocado que la violación a éstos se vea como algo normal.

No soslaya el autor, abundó el magistrado, sobre el impacto social que se produjo en la sociedad ante lo que denomina el “boom” mediático sobre los derechos humanos, lo cual no siempre fue favorable, pues en muchos casos el tema se abordó de manera frívola y superficial, lo que no ayuda a lograr mejores condiciones de igualdad y justicia social.

Sepúlveda Iguíniz, quien funge actualmente como director general de la Coordinación y Sistematización de Tesis de la SCJN, aseguró que su libro aporta la experiencia práctica de su trabajo, además de que invita a la reflexión, pero sobre todo a la acción, con un tono optimista sobre los principios de los derechos humanos, los cuales no tienen marcha atrás.

En la mesa moderada por el jurista Rafael Estrada Sámano, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, consideró que no hay una cultura de derechos humanos, ya que incluso se han aprobado reformas legislativas que atentan contra el respeto a los mismos, y se aplican políticas públicas que los violentan.

En su oportunidad, la directora del Centro de Estudios Constitucionales del máximo tribunal, Ana Ibarra, refirió que la obra aborda un aspecto poco atendido, que el de que la carga de hacer valer los derechos humanos se deja a los jueces, cuando ésta tarea debería atenderse desde las esferas de la administración pública, y, por ende, desde el Estado.

Los jueces tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, aseguró Guerra

Asimismo, en el marco de la feria, se dictó la conferencia Razones, deberes y alcances de la Sala Constitucional, a cargo del presidente de esa instancia, magistrado Raúl Ayala Casillas, durante la que hizo un repaso sobre la trascendencia de esa instancia para la sociedad de la Ciudad de México.

Entre las obras presentadas en los últimos días de la feria, están Cuadernos de Jurisprudencia de la SCJN; Mi amigo el loco, de Muhamad Pujol, así como En búsqueda de la realidad, del juez español José María Asencio Gallego, en una presentación internacional y a distancia en la que participó la magistrada del órgano judicial capitalino, Edilia Rivera Bahena.

En cuanto a actividades culturales, por primera ocasión en una edición de la feria se hicieron presentes las artes escénicas, con los monólogos A Propósito del amor y Kinsey report, escenificados por las artistas Cecilia Gutiérrez y Daniela Beltrán.

