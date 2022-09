Policía de Sonora asumirá las labores de seguridad en Ónavas tras ataque armado

Luego del ataque armado que sufrieron dos vehículos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el kilómetro 167 de la carretera que va de Hermosillo a Yécora, donde dos trabajadores perdieron la vida, la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora asumirá las labores de seguridad en el municipio de Ónavas instalando un mando coordinado, Informó María Dolores del Río Sánchez.

La Secretaria de Seguridad Pública de Sonora aclaró que para esto instalarán una base de la Policía del estado en este municipio la próxima semana donde se asignarán a seis elementos, quienes se coordinarán con el ayuntamiento para realizar y asumir todas las labores de seguridad en esa entidad y tener mayor respuesta en la región.

Labores de seguridad en 14 municipios

Aclaró que en estos momentos la Policía Estatal ya asumió las labores de seguridad en 14 municipios de Sonora donde han instalado mandos coordinados, incluido el municipio de San Javier que también está cerca de la zona donde ocurrió el ataque armado en contra de los trabajadores de la CFE.

Ataque a trabajadores de la CFE Foto: Especial

Por otro lado, informó que ya se reinstaló el servicio en una parte del municipio de Ónavas y los trabajadores están siendo acompañados por elementos de la Policía Estatal hasta concluir con los trabajos.

No hay toque de queda

Por su parte el delegado en Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el ataque contra trabajadores de CFE no fue con el afán de mantener sin energía eléctrica estas comunidades, dijo que no están tomadas por grupos criminales y en ninguno pueblo de Sonora hay toque de queda impuesto por integrantes del crimen organizado.

No consideran ataque directo contra trabajadores de la CFE Foto: Especial

Francisco Sergio Méndez informó que no consideran que el ataque haya sido directo contra los trabajadores de CFE porque no se habían recibido denuncias ni reportes de amenazas contra ellos en esa región de Sonora, sin embargo, dijo que no se descarta ninguna línea de investigación, por más simple que parezca.

Adelantó que al lugar ya se trasladó un equipo especial del Centro Nacional Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) con personal de servicio forense y elementos altamente capacitados y se trasladaron a la región a realizar varias técnicas que pronto darán resultados y se estará informando de manera puntual los avances.

