José Rosas Aispuro agradece a AMLO presencia permanente del Ejército en Durango

En un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en Durango, el gobernador de la entidad José Rosas Aispuro adelantó este viernes que, el próximo 15 de septiembre, cerrará su gestión en el gobierno estatal con la conciencia tranquila porque entrega buenas cuentas y porque no se robó nada.

“Me voy tranquilo de la responsabilidad que me dieron hace seis años los duranguenses porque puedo ver a la gente de frente, no me llevé nada que no me corresponde, puedo salir a la calle y ver a la gente de frente como lo hice antes de ser gobernador. Así que muchas gracias, señor presidente y enhorabuena gracias por esta”, dijo en el evento del Plan de Justicia para el Pueblo O’Dam, en el municipio del Mezquital.