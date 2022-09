Hoy no circula 9 de septiembre: Qué vehículos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Para este viernes 9 de septiembre, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el horario de aplicación del programa Hoy No Circula será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres

¿Qué vehículos no circulan este viernes 9 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 9 de septiembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Continúa Toyota trabajando en la electrificación de sus autos

Toyota continúa trabajando en la electrificación en México, uno de sus principales mercados de la región, a través de sus automóviles híbridos y eléctricos, destacó Alex Kuntzy, presidente y CEO Toyota Financial Services, brazo financiero de la empresa automotriz de origen japonés.

Ello, durante el #TimbrazoenBolsa, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con motivo de la última colocación de la empresa por dos mil millones de peso, así como la celebración de sus 20 años en México y de los 16 años participando en el mercado de valores mexicano.

