AMLO: No tengo remordimiento de conciencia porque todo lo hemos hecho a favor de los pobres

De gira por los pueblos indígenas del Gran Nayar, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que no tiene “remordimiento de consciencia” por las acciones que ha emprendido en los casi cuatro años de su gobierno, pues afirmó que han priorizado atender a los sectores más vulnerables de México.

“Fíjense que no tengo remordimiento de conciencia porque desde que llegamos al gobierno empezamos a trabajar en beneficio de los pobres para cumplir con nuestro principio de: por el bien de todos, primero los pobres.

“Y siempre dijimos vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a los más pobres, y todavía de manera más puntual, dijimos: y a los indígenas”, dijo.

El mandatario preside el Plan de Justicia para el Pueblo O’dam en la comunidad de Santa María de Ocotán Mezquital, Durango Foto: Especial

López Obrador encabezó en Huajicori, uno de los municipios más pobres de Nayarit, el Plan de Justicia para el Pueblo O’dam y Mexicanero. Ahí, resaltó el apoyo de los programas sociales en todo el país como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y las pensiones para adultos mayores como política para impulsar el desarrollo desde la base de la sociedad, los más pobres.

"Sí estamos cumpliendo"

“Eso es lo que me llena de orgullo y me llena de satisfacción, porque sí estamos cumpliendo, pero hace falta más y tenemos que aplicarnos”, dijo.

Como ejemplo, resaltó que casi todos los hogares de las 2 mil 796 viviendas en Huajicori reciben un programa social distinto porque en el municipio hay 5 mil 220 beneficiarios. Sin embargo, externó preocupación porque en las cifras no hay becarios universitarios.

“Sí me llamó la atención, me preocupa, porque son 139 jóvenes que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no hay ningún joven becado de nivel universitario en Huajicori, es cosa de ponernos a ver cuántos pueden estar en la universidad”, expuso.

El mandatario resaltó que mañana continuará su gira por Nayarit y también por Jalisco, donde revisará el proceso de conciliación en los problemas agrarios de comunidades huicholes con pequeños o medianos, o grandes propietarios de la región.

“Se tiene que hablar con ellos y llegar a un acuerdo, para eso también la propia Constitución y las leyes establecen mecanismos de indemnización y eso lo tenemos que aplicar, y el gobierno se haría cargo de apoyar a estos propietarios con indemnizaciones una vez que entreguen la tierra a las comunidades indígenas”, expuso.

