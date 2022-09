AMLO anuncia que el pago de las pensiones a adultos mayores fue regularizado

Ya normalizó la dispersión electrónica de recursos para el pago de las pensiones de los adultos mayores, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina, indicó que esta semana se registró una falla en el sistema que se tiene en el Banco del Bienestar lo que provocó que los beneficiarios tuvieran que cobrar suspensión directamente en ventanilla.

Lamentó que esta situación generó largas filas.

“Esta semana que se empezó a dispersar el recurso para las pensiones de adultos mayores, hubo algunas dificultades que ya se resolvieron en la dispersión de recursos en el Banco del Bienestar, en las sucursales del Banco del Bienestar, pero ya se normalizó, para informarle a todos los adultos mayores”, apuntó.

“Se tiene un contrato con una empresa, que es la que maneja el sistema de dispersión de fondos, en todos los bancos es la misma, y en el caso de algunas sucursales del Banco del Bienestar pues no funcionó el sistema. Sin embargo, se pagó en ventanillas, hubo, por eso, largas cosas, pero ya ayer se normalizó el pago. Esto comenzó desde el lunes”, detalló.

Indicó que esta semana se registró una falla en el sistema. Foto: Especial

En otro tema, sobre la ampliación de la vía a Aguascalientes, El presidente dijo que se analizará la ampliación para no otorgar concesiones “adiestra y siniestra” para ampliar carreteras.

“Procurar que el mayor número de las obras que se hagan no se tengan que pagar, que no sea un doble impuesto”, refirió

Puso como ejemplo lo que sucede en el Estado de México, “en donde hay más autopistas, pero es donde cuesta más transitar, porque todo está concesionado, todo está concesionado”.

“Y eso no cuesta mucho, aunque antes hasta abusaban, porque no sólo les daban la concesión, sino les daban presupuesto público, y lo que ponían los concesionarios era muy poco, si se tenía que hacer una autopista, la mitad o más era inversión pública y un 25 por ciento era inversión privada, y así se quedaba la empresa particular con la concesión para cobrar 25, 50 años peaje, era un subsidio oneroso”, acusó.

Sigue leyendo:

Pensión: ¿Qué adultos mayores solamente podrán cobrar el pago de 3 mil 850 pesos en junio?

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad será universal en Sinaloa

AMLO asegura que vivirá con pensión de 25 mil pesos: “A ver si se sigue vendiendo el libro para que me alcance”