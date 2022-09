Osorio Chong declara que remoción de 'Alito' salvaría la alianza Va por México

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que la remoción de Alejandro Moreno Cárdenas de la dirigencia nacional priista, salvaría la alianza Va por México.

En entrevista a medios en el Senado, el coordinador parlamentario fue cuestionado sobre si Moreno Cárdenas debe ser removido de su cargo para rescatar la coalición con el PAN y PRD, ante una suspensión de la alianza debido a que diputados federales del PRI respaldan una iniciativa para prorrogar hasta 2028 que el Ejército se mantenga en las calles en tareas de seguridad.

"Yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que un replanteamiento de la mesa con quién se acuerda y cómo se acuerda, creo que ayudaría mucho a recuperar confianza. Él (Alito Moreno) no puede ya seguir al frente del partido, y que en un acto de seriedad política debería de estar dejando la dirigencia, atender los temas personales y dejar una nueva dirigencia que permita democratizar, descentralizar todas las decisiones que ahora están centralizadas y muchas otras cosas que hay que hacer en favor del partido", aseguró.

Moreno se mantienen firmes para rechazar la iniciativa de los diputados priistas porque prorrogar las tareas del ejército hasta el 2028 Foto: Especial

El legislador hidalguense afirmó que los senadores del Grupo Parlamentario del PRI se mantienen firmes para rechazar la iniciativa de los diputados priistas porque prorrogar las tareas del ejército hasta el 2028, significa militarizar al país.

Reunión del PRI en San Lázaro

El grupo parlamentario del PRI se reunió esta noche con el coordinador de ese partido en San Lázaro, Rubén Moreira, para que explique por qué están promoviendo una iniciativa que beneficia únicamente al gobierno federal.

"El bloque de contención aquí en el Senado está firme, estamos muy comunicados y por supuesto en mi grupo estamos en la misma idea. No he escuchado ninguna voz que me diga que va a ser algo diferente. Entonces yo confío mucho en que el bloque siga adelante", expresó.

Dijo que hay suficiencia para hacer un replanteamiento primero de la estrategia, y luego, en esa estrategia qué se necesita para que las cosas caminen bien en el tema de seguridad.

alg

SIGUE LEYENDO

Morena avala iniciativa del PRI de ampliar a nueve años la participación del Ejército en labores de seguridad

Jaime Humberto Pérez: "Sección Instructora trabajará en el caso de "Alito" Moreno con estricto apego a la ley"

Los priistas se reúnen con Luis Crescencio Sandoval en San Lázaro