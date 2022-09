Hoy no circula 8 de septiembre: Qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Para este jueves 8 de septiembre, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

De de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el horario de aplicación del Hoy No Circula será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 8 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2, con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circulará este jueves 8 de septiembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Se incrementa la producción de autos

La producción de autos nuevos ligeros en México aceleró su ritmo en agosto de 2022, al reportar un crecimiento de 31.4 por ciento, respecto al mismo mes de 2021, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el octavo mes de este año se reportó la fabricación de 316 mil 815 unidades, mientras que en el mismo periodo de un año antes fueron 241 mil 178 vehículos. En comparación mensual, se presentó un aumento de 22 por ciento sobre los 259 mil 994 ensamblados en el país el mes de julio de 2022.

Sigue leyendo:

Gobierno de la CDMX prepara operativo de seguridad por fiestas patrias

Advierte Sheinbaum nuevo modus operandi de corrupción inmobiliaria

Festejos patrias detonarán aumento de 83% en ventas