Zaldívar: "No usurpamos atribuciones al discutir la prisión preventiva oficiosa"

La mañana de este martes 6 de septiembre se lleva a cabo una segunda sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que las y los ministros discutirán si la prisión preventiva oficiosa es constitucional o no.

Durante la sesión de ayer, las ministras y ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá, se pronunciaron en contra de la inaplicación del artículo 19 de la Constitución Mexicana en el que se habla de la prisión preventiva oficiosa.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se pronunció a favor de invalidar su aplicación en las leyes secundarias, es decir, aquellas que se encuentren en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Por su parte, solamente el ministro Luis María Aguilar Morales votó por invalidar la prisión preventiva oficiosa desde la Constitución; esta mañana seis ministros fijarán su posición sobre este tema.

El ministro Luis María Aguilar Morales votó por invalidar la prisión preventiva oficiosa desde la Constitución. Foto: Especial.

Vale recordar que esta medida cautelar es una de las más comunes en México y consiste en encarcelar a una o varias personas acusadas por algún delito antes de ser sentenciadas e incluso de recibir un juicio justo.

No todos los ilícitos ameritan esta medida. Desde 2019 existe en nuestro país un catálogo con los delitos en los que el implicado puede ser encarcelado automáticamente:

Violencia sexual contra menores

Delincuencia organizada

Homicidio doloso

Feminicidio

Violación

Secuestro

Trata de personas

Desaparición forzada

Robo de casa habitación

Uso de programas sociales con fines electorales

Delitos de enriquecimiento ilícito

Robo al transporte de carga

Delitos de hidrocarburos

Delitos cometidos con medios violentos

Diseño El Heraldo de México. Foto: Especial.

Corte retoma debate sobre prisión preventiva oficiosa

Por Diana Martínez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debate, por segundo día, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

El primer pronunciamiento de la sesión de este martes fue el del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien señaló que en las acciones de inconstitucionalidad que se analizan no se impugnó la prisión preventiva oficiosa, por lo que no es necesario pronunciarse sobre ese tema.

“No se advierte que se haya considerado como materia de análisis la inconvencionalidad de la prisión preventiva de oficio desde el texto del artículo 19 constitucional y menos el estudio de una eventual inaplicación”, precisó.

Al inicio del debate, el ministro presidente Arturo Zaldívar anunció que el primero en pronunciarse sería Pardo, posteriormente Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Piña y finalmente él, con la posibilidad de dos rondas de análisis.

El ministro ponente Luis María Aguilar hará uso de la voz para responder al resto de los integrantes del máximo tribunal. Aguilar propone eliminar la aplicación de esta medida cautelar.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Foto: Especial.

"Corte no tiene atribuciones para expulsar normas de la Constitución": Ríos-Farjat

Por Diana Martínez

La integrante de la Corte Margarita Ríos Farjat indicó que la Corte no tiene atribuciones para expulsar normas de la Constitución, pero sí de interpretarla de la manera más favorable y funcional.

“Si la prisión preventiva oficiosa ya no equivale a imposición automática de la medida cautelar sino que oficiosamante la decretará el juez, se observa que es necesaria, no encuentro motivo de invalidez, de inconvencionalidad, de inconstitucionalidad en las normas secundarias que en este apartado se propone invalidar.

“Por lo tanto, mi voto es en contra de la inaplicación de la Constitución y de la invalidez de las normas secundarias, pero a favor de interpretar distinto el núcleo central del parámetro de constitucionalidad del artículo 19 para que nos permita reconducir la figura de la prisión preventiva oficiosa", indicó.

La ministra Margarita Ríos-Farjat. Foto: Especial.

Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en su intervención detalla que coincide con la conclusión central del proyecto. Señaló que el problema que se debe resolver no es un dilema de la Constitución, sino una contradicción entre normas.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Foto: Especial.

En tanto que el ministro Javier Laynez, señaló que puede compartir el proyecto por la omisión misma que él mismo está cometiendo, pues no se desarrolla ni aparece un estudio del por qué la SCJN sí puede hacer lo que se nos está proponiendo que hagan los ministros.

El ministro Javier Laynez. Foto: Especial.

Finalmente, la ministra Norma Lucía Piña detalló que el proyecto no significa "una puerta giratoria" para las personas hoy están en prisión bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa.

La ministra Norma Lucía Piña. Foto: Especial.

"No usurpamos atribuciones": Arturo Zaldívar

Por Diana Martínez

El ministro presidente Arturo Zaldívar aseguró que la Corte no usurpa atribuciones al revisar la prisión preventiva oficiosa.

Señaló que no se trata de inaplicar el artículo 19 sino de interpretar armónicamente la Constitución.

Aseguró que este análisis resuelve de fondo el problema porque de lo contrario, para los delincuentes de cuello blanco y factureros no habrá prisión preventiva oficiosa y para el resto del pueblo mexicano sí.

“¿Eso es constitucional?”, cuestionó.

La ministra Norma Piña criticó que se asegure que si se elimina la prisión preventiva oficiosa se afecta la seguridad pública, la demanda ciudadana de vivir en paz y de castigar a delincuentes.

“La prisión preventiva como medida cautelar no se elimina si no solo su imposición automática porque esta no garantiza en absoluto la presunción de inocencia”, señaló.

Aquí puedes seguir de la sesión especial en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

SIGUE LEYENDO

Divide a la Suprema Corte la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa

Ana Georgina lleva 13 años en prisión preventiva por haber sido confundida con la contadora del Cártel del Golfo