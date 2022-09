Hoy no circula 7 de septiembre: Qué vehículos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Para este miércoles 7 de septiembre, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 7 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circulan este miércoles 7 de septiembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Guerra contra ambulancias "patito" avanza van seis vehículos en el corralón

El coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón, expresó que, a 11 días de haber iniciado los operativos en contra de ambulancias irregulares, se han revisado 47 unidades, de las cuales seis se han llevado al corralón.

En conferencia de prensa, el funcionario local refirió que la remisión de estos vehículos es principalmente por la falta de placas para operar y ofrecer atención prehospitalaria.

