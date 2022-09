Especies protegidas eran vendidas en un tianguis de Tecámac; fueron rescatadas

En el municipio de Tecámac, fueron rescatados 12 animales de fauna silvestre, entre ellos un varano de la sabana, un caimán y tarántula, que eran comercializados por una persona, en un tianguis del conjunto habitacional Los Héroes Tecámac.

El ayuntamiento informó que los ejemplares actualmente se encuentran resguardados en el Centro de Bienestar Animal. Luego de recibir una denuncia anónima, personal de la Agencia Municipal de Verificación y Regularización Administración (AMVAR), puso en resguardo estas especies de fauna silvestre para evitar su comercialización que está prohibida por las normas oficiales mexicanas.

Fueron rescatados por las autoridades.

Los animales en resguardo son: dos camaleones de cerro, tres ranas albinas, cuatro tortugas, un varano de la sabana, una tarántula y caimán.

La alcaldesa, Mariela Gutiérrez Escalante reiteró que no se permitirá que se comercialicen este tipo de especies de fauna silvestre en el municipio y reiteró su compromiso de concientizar a los ciudadanos para que no los compren, ya que no son mascotas domésticas y, requieren cuidados especiales.

Es prohibido vender estos animales.

Los médicos veterinarios zootecnistas de Bienestar Animal, asesorados por un especialista de fauna silvestre, brindan atención a estos animales con la comida y cuidados especiales, de acuerdo a las necesidades de cada especie.

El gobierno municipal señaló que además de estas especies, se otorga cuidado a los animales que son donados a Bienestar Animal, entre los que se encuentran un tecolote, que fue encontrado por un ciudadano cuando realizaba labores de campo y decidió que fuera atendido de forma profesional por parte de los veterinarios de la dependencia.

Fueron revisados por veterinarios.

Otros animales que han recibido en donación son conejos, gallos de peleas, gansos y 15 patos, que fueron entregados por los habitantes de Tecámac, ya que no podían hacerse cargo de su manutención y prefirieron dar a las autoridades municipales.

Los patos han procreado tres crías y en estos momentos esta una hembra empollando “a los que serán los nuevos tecamaquenses”.

Sigue leyendo:

Fredy ‘N’ asesinó a un perro con un rifle en Querétaro; el MP determinará qué hacer con él

Toros embolados: la práctica similar a la tauromaquia que denuncian los protectores de animales