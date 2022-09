Andrés Atayde, presidente del PAN en la CDMX: "Aprendimos de los errores cometidos en la elección de 2021"

El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, aseguró: “Aprendimos de los errores cometidos en la elección de 2021”, y dejó en claro que de cara a 2024 deben “tener buenos gobiernos y una buena propuesta”, para que de esta forma puedan ir por un número mayor de alcaldías, incluso, ganar la Jefatura de Gobierno.

En entrevista con El Heraldo de México, el panista aseguró que la alianza con los partidos PRI y PRD continuará, y descartó motivos para disolverla, toda vez que “hoy por hoy, la veo firme, hay buena relación entre todos”.

No obstante, afirmó que “hay diálogo con otras fuerzas políticas”, como Movimiento Ciudadano en la capital, que lidera el legislador local Royfid Torres.

Explicó que no sólo es “sumar porcentajes o sumar votos de partidos, es sumar causas”.

“La óptica que le queremos dar a la alianza aquí en la ciudad, es que más allá de una sumatoria de institutos políticos, más bien que nos abramos más de lo que ya lo intentamos en 2021 con sectores productivos, organizaciones, sindicatos, sociedad civil organizada. Una alianza donde podamos caber todos, y eso implica apertura, visión de futuro y, si lo logramos, podemos ganar la ciudad”, expresó.

Apuntó que sería factible que el candidato a la Jefatura de Gobierno salga del PAN, “lo saben bien Israel Betanzos, presidente del PRI, y Nora Arias, presidenta del PRD; pero en la alianza uno tiene que estar dispuesto a ceder o no se sienta a la mesa”.

Añadió que también dependerá de algunas “variables nacionales”, pues se renovará la Presidencia de la República.

“Me encantaría que fuera del PAN o cercano al partido, pero si les preguntas a ellos, quieren del PRI y del PRD, yo creo que en este diálogo, y que en la negociación que pueda surgir rumbo a 2024, haya respeto y reconocimiento de cada fuerza política; la alianza se presentará con una mujer o con un hombre que ayude a ganar la ciudad”, destacó el presidente local de Acción Nacional.

Andrés Atayde reconoció que en las elecciones próximas no se podrá ganar solamente con el voto de decepción; “se requiere de un proyecto, y de no tenerlo, no se logrará nada”.

CAR