UANL reconoce a alumnos y académicos

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) reconoció la excelencia de sus profesores y estudiantes en sesión solemne del H. Consejo Universitario, celebrada el 3 de septiembre, en el Teatro Universitario del Campus Mederos.

El rector Santos Guzmán López entregó los nombramientos de Profesor Emérito a cuatro destacados maestros por su trayectoria docente, así como los reconocimientos al Mérito Académico a 109 jóvenes que obtuvieron los más altos puntajes de su generación en las preparatorias y facultades de la UANL.

“Con estas distinciones la Universidad Autónoma de Nuevo León desea reconocer sus excepcionales méritos en el ámbito académico“, expresó Guzmán López durante la ceremonia.

Distinguen su trayectoria docente

El rector de la UANL impuso el birrete y entregó los nombramientos de Profesor Emérito a Guillermo Roberto Wah Robles (Facultad de Arquitectura), María Magdalena Ramos Granados (Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica), Javier Ramos Jiménez (Facultad de Medicina) y Guillermo Hernández Martínez (Facultad de Psicología).

“Nuestra admiración y respeto a los Profesores Eméritos hoy reconocidos. Les externamos nuestra más sincera felicitación por ser parte de esta gran institución, ya que han sabido conjugar sus fortalezas con el potencial de cada uno, lo que ha permitido el triunfo académico que se concreta en esta distinción”, expresó Guzmán López.

El nombramiento de Profesor Emérito UANL es el reconocimiento que se otorga a maestros con 30 años o más de antigüedad, además de aquellos que han desempeñado su función académica de forma meritoria o que hayan desarrollado actividades de investigación de valía.

La Máxima Casa de Estudios ha entregado este significativo nombramiento desde 1974, otorgándolo hasta la fecha a 178 profesores universitarios.

Brillan por su desempeño escolar

A lo largo de sus estudios de bachillerato y licenciatura obtuvieron los promedios más altos de su generación. Como desde hace cuatro décadas, la UANL los honra con el reconocimiento al Mérito Académico.

Como parte de la sesión solemne, el rector Santos Guzmán López impuso el birrete y entregó estas distinciones a 109 jóvenes que recibieron el aplauso de sus familiares y del pleno del Consejo Universitario.

Entre este centenar de jóvenes destacan Jonathan Gerardo Martínez Quiroz (Licenciado en Física), Betsy Suseth Reyes Villanueva (Ingeniero Forestal), Cristopher Azael Castillo Olivares (Ingeniero Químico), y Alexandra Jazmín Salazar Martínez (Químico Farmacéutico Biólogo), quienes se hicieron acreedores a este mismo reconocimiento cuando concluyeron sus estudios de preparatoria.

“Felicidades a todos estos jóvenes y a sus padres por su brillante trayectoria y desempeño académico. Es nuestro deseo que estos 109 destacados alumnos lleven vidas creativas, productivas, que desarrollen todo su potencial y que sean agentes de cambio en sus respectivos entornos y siempre al servicio de la sociedad”, señaló Guzmán López.

En representación de los estudiantes homenajeados, el egresado de la Preparatoria 7, Aldo Daniel Padilla Galván, señaló que los estudiantes que recibieron el galardón están agradecidos con su alma máter, ya que han sido formados con una conciencia universal y humana que los preparará para ser agentes de cambio.

“Hoy es un día muy especial e inolvidable en nuestras vidas, ya que, a través del esfuerzo, disciplina, sobre todo, la pasión que imprimimos en todo lo que hacemos, hemos sido reconocidos como alumnos con el más alto nivel de aprovechamiento académico, lo cual no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de nuestra familia”, expresó el egresado del Bachillerato Bilingüe Progresivo en Inglés con un promedio de 99.14.

Hasta la fecha, la Máxima Casa de Estudios ha reconocido a 2 mil 746 jóvenes universitarios distinguidos.

Profesores Eméritos

María Magdalena Ramos Granados

Inició en la docencia en septiembre de 1970 en donde realizó trabajo ininterrumpido de ardua labor por más de 50 años de antigüedad en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“Gracias por reconocer nuestra trayectoria docente en nuestra querida Universidad. Definitivamente, este homenaje es un momento muy significativo en la vida de cada de los que hoy recibimos esta honrosa distinción”, expresó la Ingeniera Mecánico Administrador por la FIME, quien habló a nombre de los galardonados.

Como parte de sus actividades más relevantes destacan la participación en el diseño, actualización y adecuación de diferentes planes de estudio, programas educativos y unidades de aprendizaje.

Es coautora del texto Ciencias del Ambiente, de la colección de materias generales y es compiladora de los libros de Álgebra y Álgebra para ingeniería.

Guillermo Roberto Wah Robles

Ingresó a la laborar en la UANL en 1974, en el Centro de Investigaciones Urbanísticas, y en 1982 se incorporó a la Facultad de Arquitectura, contando con una antigüedad de 48 años, institución en la que desempeñó el cargo de director.

“Es un reconocimiento muy importante a mi trayectoria universitaria y esta distinción tiene mucho valor para mí y mi familia, así como para la facultad. Con 48 años de antigüedad en la Universidad, hemos cumplido muchas metas y quisiera cerrar mi ciclo como maestro lo mejor posible”, expresó.

En su etapa de director se organizaron 15 simposios internacionales, se realizaron vinculaciones para apoyar a docentes en el convenio con la University of Arizona, y para un doctorado con titulación binacional con la University of Texas at Arlington.

Javier Ramos Jiménez

Fue el iniciador y profesor titular del programa de la subespecialidad en Infectología hasta la actualidad. Ha sido Presidente de la Asociación de Medicina Interna del Norte y Presidente de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, A.C.

Inició su carrera docente en la Facultad de Medicina en 1986 como profesor de Infectología y en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”.

“Esta distinción es un reconocimiento muy apreciado, porque reconoce el trabajo continuo a través de varias décadas. Disfrutamos mucho de impartir clases, pero también nos dedicamos a investigar y todo esto es muy satisfactorio y gratificante”, destacó el también especialista en microbiología por Baylor College of Medicine en Houston, Texas.

Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I, tiene el Perfil PRODEP vigente, es autor de dos ediciones del libro de texto Infectología clínica, ha publicado 47 artículos en revistas indexadas, 24 en revista de divulgación y ha dirigido seis tesis de licenciatura, seis de maestría, 11 de especialidad y 11 de doctorado.

Guillermo Hernández Martínez

Se ha destacado por su trayectoria profesional al contar con 48 años de experiencia en la UANL, por lo que ha tenido la oportunidad de desempeñarse en varios cargos relevantes, entre ellos: director de la Facultad de la Psicología (1991-1997), director de Orientación Vocacional y Educativa (2013-2015) y director de Formación Integral al Estudiante (2015-2021).

“El reconocimiento que hoy me dan significa un gran compromiso con la educación y la psicología, así como visibilizar como científicos que somos, del comportamiento humano y los conflictos que están subyacentes como la cuestión de la violencia, entre otros”, señaló el académico originario de San Luis Potosí.

Inició su carrera como docente en la Facultad de Psicología en 1974. Ha participado como ponente en diversos eventos de la UANL, así como con otras instituciones de carácter nacional entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Coahuila con temas enfocados a la educación, la tutoría y la orientación educativa.

“Mi visión y proyecto es seguir formando a los estudiantes y visibilizar más el área psicológica”, puntualizó.

De igual manera, es autor de dos libros que han sido publicados gracias al apoyo de la UANL y están enfocados a la orientación educativa y a la psicología y el desarrollo profesional.

