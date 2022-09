Recuperar capacidad resolutiva del Issste para superar subrogación de servicios: Pedro Zenteno

Se está trabajando para recuperar la capacidad resolutiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), para lo cual se han invertido ocho mil millones de pesos en la construcción de nuevos hospitales para sustituir aquellos que tienen problemas de infraestructura. Además, se fortalece el primer nivel de atención y “esperamos llegar a 13 mil millones en la presente administración”, señaló el director general, Pedro Zenteno Santaella.

“Por muchos años se aprovecharon del instituto, y como lo ha dicho el presidente de México, que lo público vuelva a ser público, es el objetivo”, afirmó el titular del organismo durante su visita al estado de Morelos, donde recorrió los Consultorios de Atención Familiar (CAF) de Zacualpan de Amilpas y Tepoztlán, además de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Yautepec.

“Desde mi punto de vista, creo que la subrogación fue la privatización silenciosa del sector salud, dar a terceros lo que hacía el sector público. Por ejemplo, nosotros tenemos por lo menos 10 servicios del orden médico bajo este esquema, aunque también está la limpieza y la seguridad. El desmantelamiento del Issste fue de manera deliberada, se apuntaba a la privatización como pasó con Telmex”, puntualizó ante personal médico y administrativo de la entidad.

Tras recordar que el sector Salud estaba orientado a la curación y parecía que la visión era “si no hay enfermos, no hay negocio”, Pedro Zenteno subrayó: “Nosotros no consideramos a la salud como una mercancía, sino como un derecho humano que hay que garantizar, tenemos en el centro de la discusión al ser humano”.

Todas las acciones en el Issste van encaminadas a recuperar servicios como anestesia, tamiz neonatal, cardiología, osteosíntesis, laboratorio y banco de sangre, entre otros, que brindaba antes el instituto y los gobiernos anteriores subrogaron de manera paulatina y silenciosa para privatizar el sector con sobreprecios brutales, y hoy no se tiene la capacidad resolutiva; muchos de estos están en manos de terceros, reiteró.

“En la institución vamos con todo para lograr que el trabajo grupal y de cada uno se vea reflejado en beneficio del derechohabiente, quienes son lo más importante. La labor tiene que ver con eso, mejorar el servicio es lo que requieren nuestros afiliados, sin tantas colas, con mejor atención, con todo lo que nos han exigido. Estamos para servirles, porque debemos garantizarles el derecho humano a la salud, más allá de la intención, con infraestructura, medicamento, equipamiento, remodelaciones, ampliaciones y personal suficiente.”

En este sentido, acotó que seguirá trabajando a ras de tierra, como soldado y por convicción, cumpliéndole al pueblo, ya que con su dinero se hacen las cosas, “Nosotros no hacemos nada más que administrarlo, eso es lo que estamos haciendo, porque ¿quién nos paga?, el pueblo; ¿a quién nos debemos?, a ellos”.

Estableció que a través de una buena gestión y dirección es posible lograr la transformación y reflejarse en un buen servicio a los derechohabientes.

Exhortó al personal a seguir trabajando con vocación de servicio, porque los derechohabientes no son números ni expedientes, son personas. Y para que tengan las condiciones para realizar su labor, adelantó que dentro del programa de mejoramiento de primer nivel se tiene proyectado, a partir de octubre, realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de pintura en clínicas del estado.

En el CAF Zacualpan de Amilpas, donde se tienen cinco mil 373 derechohabientes registrados, el director general, tras agradecer al personal médico su labor, señaló que en el instituto se viene trabajando en el fortalecimiento a la atención primaria y en la prevención para combatir enfermedades crónico-degenerativas.

Instruyó al personal administrativo de oficinas centrales y de Morelos realizar los trámites necesarios ante el ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas y de Tepoztlán, para que los terrenos donde se encuentran los CAF que actualmente están en comodato puedan ser donados al Issste.

En la UMF Yautepec, ante el problema de espacio, Pedro Zenteno solicitó elaborar un proyecto integral de ampliación que contemple la barda perimetral, la ampliación de la farmacia, un área para el archivo y otra para el almacén.

Y por último, en el CAF de Tepoztlán, nueva edificación inaugurada en octubre de 2020 y donde se atiende a cuatro mil 929 derechohabientes, el titular del instituto señaló que la unidad se ampliará a dos turnos de atención y se implementará el servicio de odontología.

En Morelos, Pedro Zenteno ha recorrido 15 de las 26 clínicas, logrando resolver 67 por ciento de los compromisos adquiridos en sus visitas; el resto es a largo plazo.

