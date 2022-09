Mujeres indígenas en México viven entre la violencia y la desigualdad

El 5 de septiembre fue la fecha instituida en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, en 1983, en Bolivia, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, por lo que esta fecha es recordada cada año, para que se sigan visibilizando las condiciones en las que vive este sector en las comunidades originarias.

En México existe una población aproximada de 12 millones de mujeres indígenas, ubicadas en las diversas comunidades del territorio nacional, que por alguna razón siguen sufriendo discriminación y la violencia a sus derechos humanos, así lo destacó Irma Pineda Santiago, representante de los pueblos indígenas en el Foro Permanente de las Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Actualmente se habla de una celebración, yo diría que no podemos celebrar todavía este día, porque aún las mujeres indígenas no tenemos las condiciones para celebrar, es decir no tenemos condiciones de equidad, no tenemos condiciones de justicia social”, dijo.