Mente Mujer: Elena Solís da luz a la ausencias

Para Elena Solís, el 19 de Noviembre de 1994 cambió su vida para siempre, ya que ese día su nieta de dos años fue robada por una banda que en ese entonces era conocida como “robachicos” y empezó su calvario. “En ese momento le hice una promesa a Dios, de que si encontraba a mi nieta iba a dedicar mi vida a ayudar a otras personas que estuvieran pasando por este gran mal”.

Elenita, como la conocen, confirma que en esa época recibió ayuda de la entonces procuraduría de la Ciudad de México, de los medios de comunicación y de sus vecinos, “vivo en un edificio que tiene 83 departamentos, los vecinos se solidarizaron con nosotros y en ese momento jamás volví a recobrar esa consciencia, recibir llamadas todo el día, ir a diferentes lugares, pegar volantes, es la locura. Tu ya no piensas en trabajar, lo único importante era encontrar a mi nieta”.

María Elena Solís, directora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C. (AMNRDAC) (Foto: Antonio Nava/JDS Agencia)

Solís tiene en su asociación un mural en el que están pegadas noticias de periódicos o recortes de revistas en donde se cuentan las historias de familiares que tienen personas desaparecidas, además de fotos de algunos de los casos en los que se logró recuperar a un niño perdido o robado.

“A mi nieta la recuperamos el 9 de enero de 1995 y como tuvimos medios de comunicación de nuestro lado, el caso fue visto por muchos y por eso personas que desafortunadamente no tuvieron la misma suerte que yo, se acercaron a mí para ver si les daba un espacio. Me dolió el corazón y les dije claro vente”.

Ahí empezó su aventura, sin saber nada de leyes, nada de seguridad, además sin tecnología, “desafortunadamente no teníamos tecnología, ni siquiera celulares, porque no existían, fue difícil, yo me preguntaba, ‘por qué en Estados Unidos hay revistas o empresas que ponen la cara de los niños desaparecidos’, que lejos estaba yo de pensar que podría hacerlo, ya que logré que la revista Coppel me diera espacio, son 20 millones de ejemplares en donde se publican a los niños desaparecidos”.

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (Foto: Antonio Nava/JDS Agencia)

Elena Solís recuerda con nostalgia esos primeros años, “éramos 14 personas las que andábamos en la lucha, luego llegaba un caso o dos, recuerdo que el primer año aparte de los 14, llegaron 12 casos más, fue a mediados de julio de 1996 cuando se recuperó el primer niño gracias al periódico La Prensa”.

Y continúa, “me hablaron dijeron que el niño se encontraba enfrente del Teatro Blanquita, entonces fue cuando me convencí de que esto sí se podía hacer. Fui con la mamá al lugar, ya que lo abandonaron, se lo había llevado una mujer y lo dejó ahí afortunadamente”.

Ahora la señora asegura que empezó sin un rumbo fijo, “yo no sabía nada, no tenía conocimiento de leyes, la verdad siempre fui comerciante no tenía un estudio fui ama de casa y de repente me enfrento a esta realidad, y con tantos años ya son 27 años que tengo laborando. Fueron dos años de laborar sin asociación y nos protocolizamos el 4 de septiembre de 1996”.

Solís aseguró que a todos los casos que llegaban trataba de ayudarlos, “nunca le he puesto barreras a ningún caso, por ejemplo hay veces en que la misma familia tiene al menor y si nos damos cuenta de que la persona que viene a pedirte el apoyo no tiene la capacidad para poder tener al niño, tienes que hacérselo ver, porque un menor es muy delicado”.

Datos

En la Asociación han trabajado casi 10 mil casos.

Llevan 5 mil recuperaciones durante estos años.

Implementó una tarjeta única de identificación para los niños.

Crearon Cuartos Vacíos, renta simbólica de cuartos de desaparecidas.

Reciben donaciones, la información está en su página de internet.

Su página oficial es https://regresoacasa.org/.

Números

27 años lleva ayudando a recuperar personas.

1994 fue el año en que se robaron a su nieta.

1995 Fue cuando recuperaron a la niña.

