Línea 1 del Metro cumple 53 años parcialmente cerrada, pero en remodelación

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que, la modernización de la Línea 1 del Metro, tiene un avance general del 15 por ciento y dejó en claro que “vamos en tiempo”.

Al recordar que este día se conmemora el 53 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo, la mandataria capitalina reiteró que el primer tren nuevo para la línea en cuestión, que va de Pantitlán a Observatorio, llegara en la primera quincena de septiembre proveniente de viene de la Ciudad de Zhuzhou, China.

Anunció que esta unidad, que arribara a Manzanillo, Colima, se colocará en “algún lugar especial de la Ciudad de México para que (los capitalinos y usuarios) puedan conocerlo”.

“Hace 53 años se inauguró la Línea 1 del Metro. La mejor manera de celebrar estos años es esta renovación integral, y profunda para dejarle a la Ciudad, así como a los usuarios una línea renovada”, destacó.

El Metro ha iniciado su renovación.

Durante un recorrido subterráneo en la estación Zaragoza, Sheinbaum Pardo supervisó la colocación de la nueva vía en este sistema. El director del Metro, Guillermo Calderon explicó que se ha retirado la vía vieja y esta nueva se coloca en tramos de 18 metros de longitud.

Destacó que estas se arman en talleres y con apoyo de grúas se mueven a la parte interna. Asimismo, señaló que los durmientes ahora son de concreto y atrás quedaron los de madera; “ahora son más perdurables (en casos) de humedad o ingreso de agua”.

“Estas vías se coloca en la cama de balasto nuevo, que ya fue colocado. Ya tuvo el primer alineamiento, posteriormente se sueltan y viene otra capa de balasto sobre ellos”, detalló.

Apuntó que para la modernización se invertirán 47 mil 500 millones de pesos, lo cual también considera el proyecto “Metro Energía”, que servirá para el suministro y distribución de electricidad para las Líneas 1, 2 y 3.

Expresó que este año hay un presupuesto histórico para el Metro, que consiste en 18 mil 900 millones de pesos, lo que es superior en 22 por ciento a los recursos en 2018.

Las autoridades locales

Por su parte, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Everardo Bustos López resaltó que quienes laboran en este sistema son la “mano de obra, en técnica de Metro, más calificada en todo el mundo”. Agradeció el apoyo de Sheinbaum Pardo para la ampliación del metro en la zona poniente, así como las tareas de renovación.

No obstante, reprochó que “no podemos dejar de considerar que la modernización no se da en plenitud si no se aprovecha la experiencia de los trabajadores”.

“Metro ha mostrado síntomas propios de su avanzada edad, ha envejecido. Pero también ha crecido, y valoramos y reconocemos la decisión de la jefa por invertir en la ampliación de las linea en la zona poniente y renovación”, apuntó. Al evento también asistió el secretario de movilidad, Andrés Lajous.

