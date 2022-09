Desaparecen una madre y su hija en Acapulco; familiares bloquean una carretera

A tres días de que Litzi Samantha Narbaes y su pequeña hija, desaparecieran en Acapulco, sus familiares bloquearon una carretera en el puerto para exigir su localización.

De acuerdo con la mamá de Litzi, Zulema Ramos Flores, su hija fue golpeada por su pareja sentimental a quien identificó como Gilberto “N”, y después fue sacada inconsciente de su casa en la colonia Lomas Del Valle junto a su nieta, para posteriormente ser subidas a un automóvil con ayuda de los familiares de su pareja el pasado 31 de agosto, según datos que le proporcionaron sus vecinos.

El cierre a la circularon por la presunta privación de la libertad de la joven de 21 años de edad y su hija, en el punto conocido como Cayaco-Puerto Marqués, que conecta a la zona Diamante con la periferia del municipio inició a las 18:00 horas.

La madre de Litzi, indicó que el último mensaje que recibió de ella fue el pasado miércoles: “Desde entonces no sé nada de ella; no responde llamadas, ayer me mandó un audio muy forzoso que apenas y se escucha”.

La madre de Litzi intentó buscar a su hija en la casa de su suegra, pero no le permitieron el acceso

FOTO: Especial

Urgen a autoridades

La madre sostuvo que se contactó con la suegra de Litzi, y acudió a su casa para buscar a su hija; sin embargo, no le permiten el acceso y le negaron que la joven se encuentre ahí.

Denunció que el viernes acudió a la sede regional de la Fiscalía General del Estado (FGE) a levantar la denuncia por desaparición y pedir una orden de cateo para buscar a su hija, pero no le hicieron caso y la denuncia no fue admitida

La protesta continuó durante una hora y media más incluso con la lluvia, y culminó minutos después de que ésta se intensificó.

La familia urge que las autoridades busquen a la madre y su hija pues temen por la seguridad de ambas.

SIGUE LEYENDO:

Explota artefacto casero en estación de policía de CDMX, dos agentes fueron heridos

Inés fue presuntamente asesinada por Octavio N, detenido en la alcaldía Álvaro Obregón

Diputados definirán de última hora formato para la discusión de la Guardia Nacional