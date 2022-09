Hoy no circula 30 de septiembre: Qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Inevitablemente llegamos al último día y viernes del mes de septiembre, de esta manera nos enfilamos al último trimestre de 2022, pero el programa Hoy No Circula se mantendrá vigente y sin cambios para este viernes 30 de junio.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 30 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circulan este viernes 30 de septiembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Pasos y requisitos para tramitar la licencia de motociclistas en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó esta mañana la importancia de regular el tránsito vehicular de las motocicletas, por lo que recordó que durante su administración se implementaron las licencias para los motociclistas, con el objetivo de reducir los delitos realizados en este tipo de transporte al tener un registro de los dueños de estos vehículos.

Como parte de las acciones de seguridad implementadas en la Ciudad de México es necesario tramitar una licencia para los motociclistas en la capital

