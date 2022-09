Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 28 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Como cada miércoles, el mandatario federal inicia con la sección Quién es quién en las mentiras a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis.

López Obrador indicó que darán a conocer todos los trabajos de rescate arqueológico en la zona del Tren Maya. Al respecto, Diego Prieto, director del INAH, dijo que llevan a cabo las tareas 450 arqueólogos, donde además trabajan alrededor de 900 profesionistas que participan en diversas actividades. Del tramo 1 al 3 están concluídas las excavaciones.

En el mejoramiento arqueológico, el funcionario dijo que iniciaron en Quintana Roo, dos zonas de nueva apertura para el turismo, uno de ellos es la zona de Ixcabal. Agregó que han rescatado 450 osamenas y artefactos de sistemas agrícolas de los pueblos originarios, además de piezas de cerámica.

Mientras que Ana Elizabeth García exhibió una campaña en contra de las Fuerzas Armadas. Señaló una fotografía de un militar de comunicación social que presuntamente grababa la sesión en el salón del Senado en un supuesto intento de "intimidación y vigilancia contra los legisladores;" sin embargo, se trató de la toma de fotos por la visita el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, donde integrantes del Colegio Militar participaron en la ceremonia de bienvenida.

Mostró los resultados de un encuesta donde el 63 por ciento de los encuestados se sienten seguros al ver al Ejército en las calles. Además, desmintió que haya un desfalco en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro por 35 md que corresponde al 0.1 por ciento del presupuesto para el programa.

Además de que algunos beneficiarios eran estudiantes ya becados, y que 38 personas fallecidas seguían recibiendo la beca, pero, la funcionaria aclaró que murieron durante su capacitación y una vez el Renapo rindió el informe, se retiró el apoyo.

Sobre el ejercicio participativo sobre la permanencia del Ejército en las calles, García Vilchis expuso a miembros de la oposición como José Ramon Cossío, Ciro Murayama y Marco Cortés, que están en contra de la encuesta, por lo que aclaró que se trata de un ejercicio no vinculatorio y solo es para conocer la opinión de la ciudadanía.

Asimismo, reprodujo un video de Infodemia donde expusieron la presunta campaña en contra de Américo Villarreal donde supuestamente exhibieron sus vínculos con el huachicoleo. Mostraron que el medio de comunicación que destapó dicha información fue difundida The Dallas Chronicle, portal creado un día antes de que se diera a conocer el supuesto nexo del político, y que actualmente ya desapareció de la web.

Y aclaró que no hay ninguna campaña en contra del alcade de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, luego de que su papá fue captado al agredir con un cuchillo a un trabajador del gobierno de la alcaldía que colocó sellos de clausura a una taquería que involucra al propio alcalde y a su familia, por lo que el edil denunció en Twitter que tratan de desestabilizar su gobierno.

Por su parte, López Obrador señaló que en Campeche hay una inversión de 100 millones de pesos. Ahí, dijo, "achicaron Cantarell, uno de los campos petroleros más importantes del mundo". Y dijo que viaja en helicóptero cuando visita el estado, por la necesidad de acelerar los trabajos para la culminación del Tren Maya para diciembre del próximo año, aunque aseguró que ha recorrido toda su vida la entidad que conoce como la "palma de su mano".

Indicó que siguen las resistencias de los algunos altos empresarios para declarar sus impuestos, dijo que antes era legal con la llamada consolidación fiscal, donde una empresa grande tenía utilidades y creaba empresas fantasma donde perdían y ya no tenían utilidad para no pagar impuestos, “eso se inició con el presidente (Luis) Echeverría cuando asesinaron al empresario Garza Sada”, dijo, por lo cual siguen acostumbrados a no pagar impuestos. Señaló que en el Artículo 128 de la Constitución se establece que la condonación de impuestos está prohibida.

