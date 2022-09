Mauricio Tabe fija postura tras reacción de su padre hacía trabajador del INVEA

'Te lo voy a clavar' dice el dueño del lugar Especial

Este martes, trabajadores del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) colocaron sellos de clausura en el restaurante "Don Eraki", propiedad Daniel Tabe Tabe, padre de Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

En redes sociales, se filtró un vídeo en el que Daniel Tabe tuvo un exabrupto hacía los inspectores, en donde los amenazó con un utensilio de cocina; pero más tarde, en un post en su cuanta de Twitter, se disculpó por su conducta, afirmando que sintió coraje por la clausura de un negocio que tanto trabajo le ha costado construir.

"Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausurarán mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuanto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo", dijo

"De verdad me arrepiento, no va con mi personalidad", finalizó.

Mauricio Tabe defiende a su padre

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que lamenta la reacción de su padre, "Nada lo justifica", dijo en su cuenta de Twitter.

Acotó también en el Gobierno de la Ciudad de México "le pusieron el dedo a mi papá".

Cabe destacar que el INVEA informa que el servidor público José Enrique Reyes Juárez se encuentra en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una denuncia con relación a los hechos registrados en la Taquería Don Eraki, en la colonia Escandón.

