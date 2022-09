Anuncian cartelera digital para mostrar la oferta cultural de la CDMX

Para mostrar la oferta cultural de la Ciudad de México, con eventos públicos o privados, el Gobierno local presentó una cartelera digital.

A través de la App CDMX o en el sitio www.cartelera.cdmx.gob.mx, donde los capitalinos y los turistas podrán consultar actividades de música, conciertos, artes escénicas, cine, actividades para niñas y niños, deporte, museos, exposiciones, festivales, ferias, cursos, talleres, literatura, congresos, convenciones, convocatorias, recorridos y más.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que este espacio lo pueden nutrir diferentes sectores.

“Es algo muy innovador, importantísimo para la Ciudad, la Ciudad es de las entidades con más oferta cultural, me atrevería a decir del mundo, no solamente de nuestro país, no solamente es para los espectáculos o las actividades culturales y artísticas de los espacios del Gobierno de la Ciudad, sino también de los privados, de la UNAM, del Poli, de las instituciones de educación superior, instituciones educativas, instituciones culturales y artistas independientes”, destacó.