VIDEOS: así se vivió en CDMX el sismo de 7.4 grados

Minutos después del simulacro de este lunes 19 de setiembre, un nuevo sismo puso en alerta a miles de personas que dejaron sus actividades diarias. De acuerdo con los reportes preliminares, el nuevo movimiento telúrico tuvo lugar al sur de Coalcoman, Michoacán, y la magnitud estimada es de 7.4 en escala Richter, según el Sismológico Nacional.

A las 13:05:09 horas la alerta sísmica volvió a sonar en la Ciudad de México, una coincidencia más para esta fecha histórica que ha cobrado miles de vidas tanto en 1985 y 2017. Por lo que miles de personas salieron de edificios, restaurantes y hogares, y las primeras imágenes del terremoto ya están dando vuelta en redes sociales.

Entre las primeras imágenes se observa a decenas de personas en medio de calles y avenidas importantes, tratando de marcar por teléfono a sus seres queridos y algunos con lágrimas y preocupación en el rostro tras los recuerdos de los trágicos momentos a los que se ha enfrentado nuestro país.

La buena noticia es que minutos antes se vivió el simulacro y tanto las autoridades como personas sabían cómo actuar, siempre siguiendo el protocolo de no corro, no grito y no empujo. El momento es insólito y muchas personas no han dudado en recordar los sentimientos que se sintieron hace cinco años, cuando horas después de los ensayos para actuar de forma correcta ante un evento como este, inició un sismo que terminó por derrumbar varios edificios en al menos 7 estados del país.

Hasta el momento las autoridades no han reportado daños importantes en edificaciones de la CDMX, a pesar de ello, usuarios de redes sociales han compartido videos de cómo el sismo con epicentro en Michoacán movieron lámparas y tiraron algunos objetos de repisas. Por su parte, programas como "Venga La Alegría" compartieron cómo los conductores pidieron a la población mantener la calma.

Asimismo, muchos internautas recurrieron al humor para indicar que se encuentran a salvo y además destacaron el temor que cada 19 de septiembre llena a cientos de personas; sin embargo, es importante recordar que los sismos no se pueden predecir ni mucho menos tienen una fecha en específico para ocurrir, por lo que todo se trata de casualidades.

"Me salí antes del simulacro para no espantarme y me agarró a media calle el temblor. Vean el edificio del Holiday Inn", escribió un usuario para acompañar uno de los videos virales del movimiento de esta tarde.

Como señalábamos, el epicentro ocurrió en Michoacán y algunos de los videos que han acaparado la atención vienen precisamente de municipios cercanos. Entre ellos destaca uno de un supermercado en el que varias botellas y productos terminaron en el piso.

Mientras que en la Ciudad de México, los lugares más emblemáticos como el Zócalo capitalino y la alameda, en donde cientos de personas se acumularon y a pesar de las prisas, también procuraron mantener las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19 con el uso del cubrebocas.

A pesar de la preocupación de muchas personas, en especial aquellas que se encontraban fuera de sus hogares con niños en las escuelas o mascotas en casa, otras más continuaron caminando por las calles de la capital. Mientras que otros más que se encontraban en el aire en el Cablebús tuvieron que permanecer dentro de las cabinas que también se movieron de un lado a otro a causa del sismo.

SIGUE LEYENDO

Sismo Hoy: Momento exacto en que se sintió el temblor en la alcaldía Benito Juárez | VIDEO

"No se reportan daños": Claudia Sheinbaum tras sismo de 7.4 en CDMX

AMLO da primer reporte del sismo: “Deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave”