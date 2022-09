AMLO dice que le gustaría ir al infierno para ver a los santurrones e hipócritas que hablan de su muerte

Estoy bien y de buenas, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el fin de semana se cuestionó su estado de salud en redes sociales. Recordó que es el presidente de más edad, además de que el 13 de noviembre cumplirá 69 años. Sin pregunta de por medio se refirió a la campaña en internet que lanzaron su detractores sobre una supuesta enfermedad.

“Todo el fin de semana hubo una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo, y unos decían al infierno, y a veces digo nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá (risas), estos santurrones ¿no?, hipócritas, nada más por eso me gustaría”, afirmó el mandatario de México.

Publicó un video el fin de semana un video en el que aseguraba haber mantenido esfuerzo físico,

“Entonces, estuvieron todo el fin de semana que ya estaba yo muy mal, pues ya saben que estoy chocheando. Nunca he negado, yo creo que yo fui el primero en decirlo, que era yo el presidente constitucional, primer Presidente electo legítimamente, legalmente, de más edad en toda la historia del país”, señaló.

El titular del Ejecutivo federal comentó que tiene que tomar medicamentos por los padecimientos que tiene (hipertensión y tuvo un infarto).

“¿Qué no nos enseñaron que no debemos desearle la muerte a nadie?, ¿dónde está el humanismo? ¿se eclipsa por el fanatismo, lo ideológico, lo dogmático, por el odio?, ¿para qué vamos a los templos, a las iglesia? Me refiero a los que actúan de esa manera, no es posible que se le desee mal a nadie”, cuestionó.

López Obrador dijo que al revisar las redes sociales, una de sus simpatizantes lo defendió.

Agradeció a la gente que lo defendió.

“Les dice: ‘Se levanta a las 4 de la mañana, se tiene que esperar en la noche al Grito, se acuesta tarde, al día siguiente el Desfile y tú dices que le ves cara de cansado… A ver’”, comentó.

“Y en eso es en lo que más me ayudó: ‘Si tú tuvieses 67 años’, yo dije, ¡bravo!, no tengo 67, ya voy a cumplir 69 el 13 de noviembre, pero dice: ‘tú joven, ¿no te cansarías, no se te vería cansado?’, si es que esa fue la imagen que se proyectó, pero afortunadamente (estoy) bien y de buenas”, refirió.

