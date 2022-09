EN VIVO | Desfile militar del 16 de septiembre: La Guardia Nacional y los primeros contingentes salen del Zócalo

Este 16 de septiembre, se conmemora el 212 aniversario del comienzo de la Independencia de México. La noche de ayer ya fuimos testigos del Grito encabezado por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ante más de 140 mil personas que se dieron cita en el Zócalo capitalino tras dos festejos sin público debido a la pandemia de Covid-19.

Durante la ceremonia desde el balcón principal de Palacio Nacional, el mandatario mexicano rindió honores a la bandera y enunció las tradicionales arengas que fueron seguidas por el "¡viva!" de los asistentes. López Obrador también hizo un llamado por poner fin a la corrupción, el clasismo y el racismo.

Hoy, el presidente, también desde su residencia en el primer cuadro de la ciudad, dará el banderazo de salida al desfile cívico-militar en punto de las 10:00 horas, el cual irá del Zócalo al Campo Marte y con la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, corporación a la que -dijo esta semana en la Mañanera- estará dedicado el evento.

Madrugan ciudadanos y participantes

Desde las 03:00 horas comenzaron a llegar a la plancha del Zócalo capitalino los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que participrrán en el desfile cívico-militar de este viernes 16 de septiembre. Comenzaron desde temprana hora las formaciones frente al asta bandera.

Por su parte, la emoción de los mexicanos por volver a presenciar un desfile en el Día de la Indepedencia ha sido tal que también madrugaron y ya comienzan a instalarse no solo en los alrededores del primer cuadro de la ciudad, sino también en las calles aledañas por donde pasarán los contingentes rumbo al Campo Marte.

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Para las 09:30 horas, el Zócalo de la Ciudad de Mexico ya estaba lleno. Los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional ya se encontraban formados y alistando los últimos detalles para el desfile cívico-militar.

AMLO llega al Zócalo

En punto de las 10:00 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador llego al primer cuadro de la ciudad, acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina-Armada de Mexico, José Rafael Ojeda. En pleno corazón del Zócalo, rindieron honores a la bandera y dieron por iniciado el desfile para conmemorar el 212 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Inició la participación de la Fuerza Aérea Mexicana con un pase de seis aviones que dejaron una estela tricolor y después, el también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pasó revista a las tropas en un vehículo del Ejército.

Foto: Especial

En el presidium colocado en la plancha del Zócalo, acompañan al presidente su esposa, la periodista y escrito Beatriz Gutiérrez Müller; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; los titulares de las secretarias de Seguridad y Proteccion Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez; de Gobernación, Adán Augusto López; y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

De igual forma están la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; y los presidentes del Senado, Alejandro Armenta, y de la Cámara de Dipuados, Santiago Creel.

En el templete acompañan al presidente los invitados especiales de López Obrador, Evo Morales y José Mujica, ex presidentes de Bolivia y Uruguuay, respectivamente; también se cuenta con la presencia de los activistas y luchadores sociales Ernesto "Che" Guevara y Julian Assange.

Foto: Daniel Ojeda

La Guardia Nacional se consolidará en Sedena: Rodríguez

Al resaltar que la Guardia Nacional con la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se consolidará en su labor de protección de los ciudadanos en todo el país, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, enfatizó que “los tiempos de guerra han quedado atrás” ya que México está destinado a la paz.

En el marco del desfile cívico militar por el 212 aniversario del Inicio de la Independencia, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que “hoy México tiene la Guardia Nacional una corporación profesional, honesta y disciplinada, un cuerpo de proximidad ciudadana con presencia permanente en nuestras comunidades”.

Dijo que en el actual gobierno se tiene un auténtico cambio de régimen para erradicar los privilegios, la corrupción y la guerra porque se busca la paz.

“Y que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación, podrán criticarnos, no importa. Este gran movimiento está en marcha y no se detendrá porque la transformación no es obra de un solo hombre. Es una obra cotidiana de millones de mexicanos. El Ejecutivo mexicano es un instrumento del pueblo para hacer realidad los anhelos de la nación”, recalcó.

Afirmó que la consolidación de la Guardia Nacional es parte de la estrategia de seguridad a diferencia de lo que ocurrió en otros sexenios que se alimentó una violencia criminal con estrategias y guerras fallidas para erradicar la delincuencia que generó una crisis social.

Foto: Presidencia

Dijo que para el Gobierno de México es una prioridad la atención a las causas que generan la violencia, “ y estamos comprobando, ya con resultados, que atender las causas sociales de la inseguridad es la forma más eficaz de construir La Paz”.

“Los tiempos de guerra han quedado atrás. Porque México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz. Hoy estamos construyendo una paz que nace del reconocimiento de la realidad, sensibilidad y el humanismo, que antepone como valor máximo la vida de las personas y, sobre todo, una paz que tiene como objetivo el lograr una vida más feliz para el pueblo de México”, aseguró.

La secretaria de Seguridad comentó que en estos cuatro años se trabaja con objetivos claros, con el uso de la inteligencia operativa contra la delincuencia y con el respeto a los derechos humanos con la premisa de cero impunidad y cero corrupción. Subrayó que con el Gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente López Obrador, ha permitido que México recobre el respeto y la dignidad de la comunidad internacional.

Al recordar la gesta de los héroes de los Independencia, señaló que “ese mismo deseo de justicia y libertad es el que hoy une al pueblo de México y lo hace actuar como un gran movimiento de transformación”. Convocó al pueblo “a continuar esa gesta, seguir la lucha contra la violencia y la impunidad, la lucha contra la desigualdad y la corrupción, la lucha contra el racismo y la discriminación, los invito a que continuemos esta lucha histórica unidos y con optimismo”.

Rodríguez Velázquez manifestó que la transformación “avanza firme y va a seguir consolidándose de la mano de la gente, sabiendo que el combustible del cambio es el latido de miles de corazones”.

El discurso de AMLO

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional reiteraron su lealtad al pueblo de México. En su oportunidad, el presidente López Obrador agradeció su labor y reiteró que el pais está en contra de todo tipo de guerra o intervención militar. AMLO se refirió específicamente al conflicto entre Rusia y Ucrania y pidió que se ponga el alto a la invasión.

Reiteró que presentará a la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) un plan para procurar la paz mundial, el cual hará llegar a todos los involucrados vía el canciller Marcelo Ebrard.

Sigue la transmisión del desfile en vivo

*Esta nota está en constante actualización... | Con información de Noemí Gutiérrez, Iván Saldaña y Olivia Vázquez

