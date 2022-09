Histórico: Tribunal Electoral de Tamaulipas demanda al máximo órgano de justicia en el estado

Por primera vez en la historia de Tamaulipas, un Tribunal presenta una demanda en contra de otro Tribunal.

Esto por invadir el ámbito de competencias y excederse en sus resoluciones los miembros del Tribunal Electoral de Tamaulipas presentaron una demanda en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

El magistrado electoral Edgar Danés Rojas sostuvo que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al admitir la controversia constitucional presentada por Síndicos del Ayuntamiento de El Mante, se abrogó facultades que no le corresponden como invadir el sistema de competencia electoral que no le concierne al admitir una controversia que no es materia constitucional.

Los magistrados electorales Edgar Iván Arroyo Villarreal, René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Danés Rojas promovieron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a que el STJE se extralimitó en sus facultades al admitir una controversia constitucional que no tiene materia, además de material electoral por lo cual no es de su competencia.

Danés Rojas agregó que se excedió también al emitir una suspensión respecto a una sentencia estaba firme por parte del Tribunal Electoral.

Es por ello que se solicitó a la Sala Superior que ponga orden, las cosas en su lugar y declare nulos todos los actos del Tribunal de Justicia y por lo tanto se convalida la sentencia de los magistrados electorales.

Debido a la necesidad de resolver esta situación es que se recurrió de manera directa a la Sala Superior ya que de pasar el primero de octubre quedarían fuera de temporalidad necesidad urgencia, agregó.

El magistrado Danés Rojas comentó que se está inaugurando el sistema de control constitucional con una acción que no es constitucional y con actos inconstitucionales por parte del órgano custodio de la Constitución que es el STJE.

Así reiteró que el Supremo Tribunal de Justicia se atribuyó facultades en materia electoral que no le conciernen. Las decisiones del tribunal electoral no son revisables por ninguna autoridad local sólo las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden revocar o convalidar sus sentencias debido al sistema electoral que existe en México que impide que cualquier otra autoridad interfiera en sus decisiones y actos en material electoral, recalcó.

“Se abrogó facultades que no tienen la suspensión no procede. Suspendieron actos nuestros les dieron efectos revocatorios decisiones invadieron el sistema de competencia electoral que no les concierne y admitieron una controversia que no tiene materia porque el material electoral no es materia de controversia constitucional . Es un exceso”, insistió.

El magistrado instructor Jorge Durham fue más allá de la misma pretensión de la parte actora que es el Ayuntamiento de El Mante y la decisión fue revocar todo el sentido de las sentencias de los magistrados electorales, puntualizó.

