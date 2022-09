AMLO llama a no intervenir en las elecciones de Edomex y Coahuila: "Dejen en libertad a los ciudadanos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no intervenir en los próximos procesos electorales como en el Estado de México y Coahuila ya que los ciudadanos deben elegir libremente.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que no debe registrar la compra de votos ni engañar a la población en las campañas. Apuntó que la ciudadanía está muy despierta por lo que ya no es posible fabricar candidaturas como antes que se inundaba de publicidad.

Indicó que por ser tiempos electorales comienzan las denuncias contra diversos actores políticos.

“Pues ya empieza la efervescencia política y denuncias, ¿qué es lo mejor? desde luego que los gobiernos no intervengan, eso es lo mejor que se deje en libertad a los ciudadanos para que decidan libremente sobre sus autoridades, que haya democracia, que no haya compra de votos, que no se engañen a la gente y que no se les esté hostigando”, aseveró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, expuso que lo mejor es que los gobiernos no intervengan los gobiernos para que los ciudadanos decidan libremente a sus autoridades.

Refirió que si hay intervención de los gobiernos y se usa dinero del presupuesto, que es de todos para favorecer a partidos y candidatos, se debe presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Dijo que se presentarán las denuncias porque también se acerca la elección presidencial. López Obrador comentó que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos.

