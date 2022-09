Marcelo Ebrard: Reunión AMLO-Antony Blinken fue "muy productiva"; destacan temas de inversión y seguridad

Tras dos horas, concluyó el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken en Palacio Nacional.

Al salir, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó la reunión de “muy buena” en donde se abordó el tema de las inversiones, seguridad, al Cumbre de América del Norte ya que lo relacionado con energía ocupó solo 5 por ciento de la reunión.

“Una muy buena conversación del presidente con Antony Blinken y con la secretaria Raimondo. En esencia son cosas positivas para México: invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, electromovilidad”, afirmó

“Platicamos también sobre lo que va a ser el Diálogo de Seguridad en Washington, que va a ser en octubre. Y también se conversó sobre la Cumbre de Líderes de América del Norte que será, lo más probable, en el mes de diciembre”, detalló.

Antes de dirigirse a la Secretaría de Economía para el Diálogo Económico de Alto Nivel entre ambos países, el canciller dijo que el tema de las armas fue como parte del diálogo de seguridad.

Sector energético

-¿Del tema energético, canciller?, se le cuestionó

-Y de energía, ahorita lo que platicamos fue que no es el tema de esta mesa. Hay un procedimiento establecido, cuando hay diferencias se tienen que resolver, lo que yo les he dicho en otras ocasiones, pero ocupó no más del 5 por ciento de la conversación que hubo hoy acotó.

El secretario enfatizó que el tema principal fue “Economía, es la invitación a México para pasar a formar parte del esfuerzo porque Norteamérica produzca semiconductores, electromovilidad y que también el presidente les habló de su Plan Sonora sobre el litio y energía limpia”.

De las consultas que promovieron en el tema energético Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC, detalló que “cuando hay diferencias hay paneles, hay diálogos y todo, pero no es el motivo de esta reunión”.

