José González asegura que Morena necesitará unidad para ganar en Aguascalientes

A Morena le hace falta organización y mientras no lo haga no va a poder ganar en Aguascalientes, señaló el alcalde de Asientos, José Manuel González Mota.

"Lo digo que Morena le hace falta organización y mientras no lo haga no van a poder ganar en Aguascalientes, vea hoy cuántos diputados están, cuántos regidores están, cuántos de los presidentes que se deben al movimiento, porque el de Rincón se debe el movimiento"

Indicó que urge la unidad de Morena en la entidad, además de haber descartado que formará parte de un grupo, por lo que refrendó su compromiso en hacer un solo frente para obtener la victoria en los comicios. A su vez, precisó que se requiere de apoyo mutuo en el movimiento.

"Yo no me voy a formar a ningún grupo, ni voy a ser parte de ningún grupo, yo seré de Morena y estaré en Morena, no en un grupo. Tenemos que acabar con los grupos y hacer un solo frente para poder ganar, Heder es mi amigo y fue mi compañero diputado, pero todos nos necesitamos en el movimiento y necesitamos a Arturo Ávila, necesitamos a todos en el movimiento para poder construir y es parte de la lucha que tiene que hacerse hoy para poder ganar", señaló el edil.

Cuestionado sobre si se ha alineado con el gobernador Panista, Martin Orozco Sandoval, dijo que es un gran gobernador. Asimismo, señaló que necesita de sus capacidades para la seguridad y política social, así como los apoyos al campo.

"Mis respetos para Martín Orozco es un gran gobernador, me ha ayudado mucho, es mi gobernador porque es gobernador de Aguascalientes, me ha ayudado mucho para el desarrollo de Asientos, no me voy a ir a pelear con él, porque es mi gobernador, ¿Lo ocupo o no lo ocupo?, lo ocupo para la seguridad, lo ocupo para política social, lo ocupo para apoyos al campo, lo ocupamos para todo, ni modo que me vaya a pelear, yo no me voy a pelear con nadie ni con nadie estoy peleado", precisó.