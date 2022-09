Hoy no circula 2 de septiembre: Qué vehículos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Para este viernes 2 de septiembre, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el horario de aplicación del Hoy No Circula será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres

¿Qué vehículos no circulan este viernes 2 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circulan este viernes 2 de septiembre

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Capitalinos pasan 87 horas en embotellamientos al año

De acuerdo con el ranking Traffic Congestion Index 2021 de TomTom, la Ciudad de México ocupa el lugar 28 entre las ciudades con el peor tráfico en el mundo. Este estudio indica los habitantes de la urbe más grande de México, pasaron en el tráfico 87 horas en promedio durante 2021, cifra que implica un aumento del 2 por ciento con relación a lo arrojado en 2020.

Pese a lo desolador del las cifras, se espera que todo empeore en 2022 con la reapertura de las actividades económicas y el regreso total a clases presenciales.

