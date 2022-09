AMLO y Santiago Creel coincidirán este viernes en un evento de Sedena

En un evento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), este viernes se encontrarán por primera vez como titulares de Poderes el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

Fuentes del gobierno federal informaron a este diario que, hasta el momento, se prevé la asistencia de López Obrador en la ceremonia de “Clausura y Apertura de cursos del Sistema Educativo Militar”.

Cabe señalar que durante los cuatro años de su gobierno, el mandatario federal no ha acudido a dicho evento anual, a diferencia de su antecesor Enrique Peña Nieto, quien del 2012 al 2018 asistió cada año.

Por su parte, el diputado panista Santiago Creel también confirmó su asistencia, el cual sería el primer acto oficial al que asiste como presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, luego de ser electo el pasado 31 de agosto.

Santiago Creel también confirmó su asistencia Foto: Especial

“Les anuncio que estaré el próximo viernes, me ha invitado el secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval), donde acudirá el titular del Poder Ejecutivo y el resto de los titulares de los poderes para una ceremonia de orden militar castrense.

“Aunque llegue un poco tarde a la sesión del viernes, a ver si me da tiempo, es hasta el Colegio Militar, es prácticamente del otro lado de la ciudad. Si no, simplemente le pediré a una de las vicepresidentas que inicie la sesión y ya me incorporaré”, dijo Creel.