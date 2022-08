Mujer que fue quemada en Guadalajara sigue grave en el hospital

Grave pero estable y aún recuperándose de las quemaduras que sufrió en el 28 por ciento de su cuerpo, la mujer en situación de calle que fue agredida el pasado domingo en las calles de Guadalajara, estará recibiendo apoyo integral por parte de las autoridades municipales durante y posterior a su recuperación, señaló el presidente municipal Pablo Lemus Navarro.

Añadió que ya se tiene localizada a su familia, quienes viven en el municipio de Tonalá y de quien, por ahora, ha pedido esta mujer que se mantengan alejados sin contacto con ella.

"Ella vive en Tonalá, no vive en Guadalajara y se tiene identificados ya a los padres, no puedo entrar en muchos detalles por la secrecía y respeto hacia su persona, pero ella no quiere ver en estos momentos a sus familiares, parece que hay un conflicto familiar fuerte, pero ya se les contactó y se les explicó qué es lo que esta pasando y yo espero que pronto podamos también contribuir a que se recomponga esta relación familiar".