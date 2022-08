Ganaderos incrementan precio de los animales ante intensas sequías en Tamaulipas

Debido a la intensa sequía que se registra los ganaderos han incrementado la venta de sus animales en más de un 20 por ciento, ante el riesgo de no tener capacidad para alimentar el ganado.

Ariel Longoria García, titular de la secretaría de Desarrollo Rural del Estado, mencionó que los dos millones y medio de hectáreas que se destinan a pastizales en Tamaulipas se encuentran agotadas, por lo cual es difícil sostener la alimentación del ganado.

Ante ello algunos ganaderos se han visto forzados a incrementar las ventas de sus animales, ante de lo previsto, pero también para aprovechar que se registran buenos precios.

Descartó existan ventas de pánico, pero productores pecuarios están tomando medidas de previsión como es descargar las áreas de pastoreo, pues se encuentran secas y no es posible alimentar el ganado como se requiere.

Añadió que debido al problema de la sequía las exportaciones de ganado se han incrementado 30 por ciento, aprovechando que el precio de la carne en pie reporta un aumento.

“El mandar el ganado a los EU también requiere de una inversión adicional". Foto: Especial

También en el mercado nacional el precio de la carne se ha elevado por lo cual los productores pecuarios prefieran vender su producción en el mercado nacional, con lo cual ahorran trámite, cumplir con normatividad sanitaria y gastos que tienen que subir al exportar su ganado.

Los productores ganan incluso de entre cuatro a cinco pesos por kilo al vender en el mercado nacional, “esta es una diferencia de algunas de las ganancias frente a quienes importan, por ello los ganaderos optaron por vender su ganado en el mercado nacional”, agregó.

Descartó que los productores pecuarios hayan caído en pánico por la falta de agua y alimentos y que ello los haya obligado a vender bajo presión sus cabezas de ganado.

No hay pánico, pero a raíz de que no ha llovido y de que, quizás no la desesperación, pero si la necesidad de que el becerro no esté mamando a la vaca, desgastándola y al no haber suficiente forraje hace que se enflaquezca, comentó

“Es por ello muchos ganaderos optan por destetar los becerros a unos 150 kilos hacia arriba y poder venderlos y dar la oportunidad a la vaca que se mantenga mejor”, explicó.

Otras de las ventajas que tienen los productores pecuarios que elijan al mercado nacional, es que evitan los trámites que se tiene que hacer para poder exportar, el riesgo de que por alguna situación sea regresado el ganado en la frontera lo que crearía un gasto extra, ello ha generado la demanda que se ha tenido en el último año en el mercado nacional en donde han optado por equilibrar los precios, explicó.

“El mandar el ganado a los EU también requiere de una inversión adicional para tenerlo del otro lado, ante ello algunos ganaderos han optado vender su ganado a nivel nacional”, dijo.

alg

Sigue leyendo

Arranca segunda liga de futbol para sordos en Xochimilco

Alista PRI reunión plenaria en Coahuila

Tren Maya: niega juez suspensión contra construcción en tramos 5 y 6