Samuel García pide sancionar a culpables de incendios forestales

Al anunciar una inversión de 72 millones de pesos para restaurar casi 700 hectáreas de la Sierra de Santiago tras el incendio del 2021, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia a atender la denuncia presentada contra quienes provocaron dicho incendio.

Durante la presentación de los daños por incendios forestales en la sierra, el gobernador también pidió a los ciudadanos a tener conciencia y evitar este tipo de incidentes, ya que actuarán de forma firme en la prevención de los incendios.

Pero cuestionó que se eleven las sanciones contra los culpables, si no hay investigaciones y sanciones reales contra los culpables.

“¿De qué sirve aumentar la pena, de qué sirve aumentar los supuestos de omisión o negligencia, daño en propiedad ajena, daño en área natural si no hay acción? Ya pasaron cuatro meses y yo no he visto una multa, no he visto una carpeta, no he visto periciales.