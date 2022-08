Mente Mujer: Abuelita otomí, orgullo de más de un siglo

Rosa Millán es una abuelita otomí que está a unos días de cumplir 108 años. A su edad todavía hace artesanías como el sombrero tejido, y se vale por sí misma, lo que significa un ejemplo para la comunidad Otomí al norte de Toluca.

Rosa no habla español. Con sus hijos y con sus nietos se comunica en su lengua materna, porque nunca aprendió otra, ni quiso abandonar sus costumbres, las que ha inculcado a sus hijos. A sus bisnietos ya no les habla en su lengua, porque las generaciones más jóvenes de su familia ya no la dominan, y en algunas ocasiones ya no se sabe sus nombres, pues por la edad se le olvidan.

Rosa Millán, la abuelita otomí a punto de cumplir 108 años (Foto: Especial)

Desde su casa en San Cristóbal Huichochitlán en Toluca, su hija Alejandra comenta que es un gran orgullo y una alegría contar con su madre: "Gracias a Dios que todavía alcanzo a ver a mi mamá y vive aquí conmigo. Todavía camina por sí misma y puede valerse por sí misma. Estoy muy contenta, me siento muy feliz de que a mi mamá todavía la tengo aquí", dice.

Alejandra narra que una de las cosas que más recuerda su mamá es que quedó huérfana desde pequeña y tuvo que andar de casa en casa, pues no tenía a nadie que la llamara y que formara un hogar para ella.

La desventaja de haber vivido ya casi 108 años, es que sus hermanos, primos, tíos y sobrinos fallecieron; es cuando se pone triste y melancólica porque es la única de su generación que sobrevive.

“Es que dice ya no tengo familia, ya todos se murieron, ya me quede sola, pero le digo, es cuando Dios diga cualquier cosa, pero si ya él se los llevó ni modo, el chiste es que tú estás bien, ah sí verdad, le digo sí, debe de pensar eso, ya no tiene familia”, comenta.

(Foto: Especial)

Cuando era joven su esposo le enseñó a hacer escobas y ella se enseñó desde niña a tejer sombreros de palma; así, con las ventas de ambos, sacaron adelante a cuatro hijos y formaron su familia.

A veces a Rosa le falla un poco la memoria y padece diabetes, pero su salud es buena en general.

Para su comunidad es un orgullo tenerla y poder gozar de ella, pues alienta a los jóvenes a cuidarse, alimentarse bien y preservar las costumbres de su pueblo, comentó Juan Izquierdo Robles, jefe supremo otomí.

Ella formar parte del 40 por ciento de personas que saben o conocen el otomí en su comunidad, debido a que por la discriminación de la que son objeto, algunas generaciones han optado por dejar a un lado las costumbres, la lengua y la vestimenta tradicional.

Rosa tuvo cuatro hijos, tiene decenas de nietos, otras de bisnietos y hasta tataranietos, aunque sus hijos no se han dado la tarea de contar cuánta descendencia tiene.

(Foto: Especial)

Datos:

11 décadas alcanzará en agosto Rosa.

30 mil personas de la etnia otomí calculan en su comunidad.

Cuando quedó huérfana, vivió con unos tíos y después con sus padrinos en San Cristóbal Huichochitlán en Toluca.

Lamenta que al vivir tantos años ya no tiene familia, pues padres y hermanos han muerto.

El otomí es la única lengua que habla y en la que se comunica con hijos y nietos, las demás generaciones no lo hablan.

Aún desconocen a cuánto asciende su descendencia, porque nunca han hecho su árbol genealógico.

A la abuelita otomí ya le falla la memoria y padece diabetes, entre las dificultades es que olvida nombre de bisnietos y tataranietos.

En Edomex además de la etnia Otomí se tiene la Mazahua, Matlazinca y Tlahuica, que en total asciende a 222 mil 094.

La palabra otomí deriva del náhuatl y significa “quien camina con flechas” o “flechador de pájaros”.

Arribaron al Valle de Toluca en el siglo XV y se asentaron en la región central.

Cifras oficiales revelan que existe presencia de indígenas mexiquenses en 47 de 125 municipios.

En la entidad se estima que residen 985 mil 6902 personas indígenas y sólo 379 mil 075 hablan su lengua materna.

Apenas los pueblos originarios representan el 6.5 por ciento de la población total.

El 52 por ciento de las personas indígenas en Edomex, son niños o jóvenes entre 0 a 24 años de edad.

La etnia otomí es la que tiene más hablantes en el Edomex, con 97 mil 820.

Los municipios mexiquenses con más presencia de pueblos originarios son San Felipe del Progreso, Ecatepec, Toluca, Chimalhuacán e Ixtlahuaca.

FRASE

"Es un verdadero orgullo, es un gran ejemplo del pueblo a la comunidad, es un ejemplo de que cuando se trata de valorar la vida", Juan Izquierdo Robles, Jefe supremo otomí.

