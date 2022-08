José Woldenberg: "A AMLO no le gustan los órganos autónomos"

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), José Woldenberg, alertó que al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no le gustan los órganos autónomos”, tras señalar que con su propuesta de reforma electoral busca concentra nuevamente los poderes en la Presidencia de la República, señaló que la iniciativa es la peor en que se ha planteado en los últimos 40 años.

“Al presidente de la República no le gustan los órganos autónomos, no creo que esté redescubriendo nada, no le gustan porque quisiera volver a concentrar en la presidencia poderes que a lo largo de los últimos años han ido pluralizandose. Al presidente no le gusta cuando la Corte lo contradice, cuando el Congreso le cambia una ley, cuando una organización de la sociedad lo critica, cuando el Instituto Nacional Electoral actúa de manera autónoma, esa es la preocupación que hay en la propuesta presidencial y esa es la que a mi me alarma”, señaló Woldenberg.