Casi un millón de personas en CDMX no paga su consumo de agua: Sacmex

Casi un millón de personas en la Ciudad de México no paga su consumo de agua, y en su mayoría pertenecen al grupo “domésticos”, de acuerdo con cifras del Sistema de Aguas capitalino (Sacmex).

De un padrón de dos millones 77 mil usuarios registrados en la capital, cerca del 45 por ciento, que equivale a 934 mil 650 usuarios, son deudores.

Domésticos, con cerca de 367 mil 317 personas; mixto —que son cada habitación con algún negocio o accesoria—, con 30 mil 843, y no doméstico —equivalente a establecimientos—, con 22 mil 431.

A los morosos que tienen dos o más bimestres de adeudo de agua Sacmex tiene la facultad de realizar acciones de cobranza mediante el envío de requerimientos de pago; y en caso de continuar la deuda se procede a la restricción o suspensión del servicio.

En un caso extremo, y una vez agotadas las acciones mencionadas, puede proceder al embargo de bienes inmuebles.

Y es que la afectación no sólo es económica; de acuerdo al organismo, no pagar el consumo de agua se traduce en no poder dar mantenimiento a la red hidráulica, a las plantas de bombeo, de rebombeo, potabilizadoras y de tratamiento, además de agua potable y drenaje.

Asimismo, dijo que tampoco se podrá fortalecer las redes primarias, sustituir medidores, generar infraestructura en alcaldías y nuevas redes en colonias a las cuales aún no llega el agua entubada, entre otras acciones.

“En otras palabras, dejar de pagar el agua es amenazar el complejo sistema que permite que cada día llegue el líquido a nuestras casas. No sólo hay que ahorrarla, también hay que pagarla”, expone una campaña de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

En la Ciudad de México, las tarifas por el consumo de agua varían, dependiendo el consumo en litros: 15 mil litros, va desde 34 a 157 pesos; 50 mil litros, de 339 a 929 pesos; 90 mil litros, de mil 300 a dos mil 100; y 120 mil litros, de dos mil 700 a tres mil 500 pesos.

Las tarifas se dividen en cuatro, de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada manzana.

“Incluso los consumos más altos de las zonas altas reciben subsidio, y son mucho más económicas que, por ejemplo, el agua de garrafón”, señala el documento.

Los habitantes de la capital gastan 320 litros de agua al día, es decir, el doble de lo que utilizan en países como Alemania y Francia.

CAR