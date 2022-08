AMLO reestructurará SSPC para que expida indultos; “no se puede actuar con tortuguismo burocrático”

En la conferencia mañanera de este lunes, Andrés Manuel López Obrador anunció una reestructuración en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comandada por Rosa Icela Rodríguez.

Esto para que la dependencia pueda expedir indultos, tarea que realiza el poder Ejecutivo. La razón es para poder agilizar que los presos que han conseguido la amnistía puedan salir de los penales lo antes posible.

“Voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial, porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos y claro no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático y menos cuando se trata de justicia”, indicó.