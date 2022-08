Acuerdan diputados solicitar periodo extra para integrar a MC a la Comisión Permanente

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados solicitó a la Comisión Permanente del Congreso convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de discutir y votar la integración de un legislador de Movimiento Ciudadano (MC), a este órgano legislativo, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, los diputados de Morena y PVEM reservaron el sentido de su voto sobre la propia convocatoria al periodo extraordinario y, en su caso, respecto a la integración de un representante emecista a la Comisión Permanente.

El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, señaló que será “decisión” de los legisladores dar trámite y votar la convocatoria y rechazó la amonestación que le impuso el TEPJF por incumplir reiteradamente el mandato de incluir a Movimiento Ciudadano.

“Nosotros no podemos invadir la decisión soberana que le corresponde a cada uno de los legisladores en lo individual o como grupo parlamentario o en coalición, como se ha manifestado el sentido del voto durante esta legislatura; yo no me doy por amonestado en lo particular, no lo voy a admitir, están violando la soberanía del Poder Legislativo, concretamente de la Cámara de Diputados, están atentando contra un derecho de inviolabilidad a la opinión y al voto de los legisladores”, acusó.