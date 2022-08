Tatiana Clouthier: Entre el 14 y 19 de agosto, México dará respuesta a consultas de EU y Canadá

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, adelantó este jueves que plantearán a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que se reúnan entre el 14 y 19 de agosto próximos para que el gobierno de México les pueda dar respuesta de las consultas que solicitaron sobre la política energética mexicana.

Al ser entrevistada en Palacio Nacional, dijo también que la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a su par estadounidense, Joe Biden, sobre el mismo tema, ayudará al diálogo con sus socios norteamericanos.

Y es que ambos gobiernos acusan que la política en el sector del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está violando el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Ahorita estamos en un periodo en donde estamos estableciendo la fecha para entrar en la misma, por llamarlo así, debería de estar ocurriendo entre el 14 y el 19 de agosto y la idea es que podamos, o nosotros queremos ver si podemos sentar de una vez a Canadá y Estados Unidos juntos y poder caminar en ese sentido, y ese es el espacio en el que estamos ahorita”, dijo.

La secretaria aclaró que hoy, en la etapa de consultas, el gobierno mexicano está analizando las dudas de los gobiernos socios para darles respuesta, pero, dijo, no es momento para montar una defensa.

“El presidente ha sido muy claro en cuidar en toda nuestra política energética el tema de la soberanía nacional y entonces tenemos que hacer todos los desgloses para ver en qué puntos está siendo atacado eso o no, o siento tocado y en qué punto se puede caminar y no están resueltos por cualquier otro motivo”, dijo.

-Es decir, ¿este artículo ocho sería parte de la defensa en todo caso? -se le preguntó.

“No estamos defendiendo en este momento, en este momento estamos platicando. Si vamos a un panel entraríamos en un tema de defensa y repito, lo que el presidente ha sido muy claro y ha solicitado una y otra vez es un respeto irrestricto al tema de la soberanía y en ese sentido a partir de lo que ellos no se están presentando ver en donde se cruzaría o no está en línea”, contestó.

-Secretaria, ¿estas pláticas que tuvo el presidente con los propios empresarios no ayudaron, no quedaron conformes?

“Pues hay que preguntarles a ellos, ¿no?

“Son, y podríamos entrar y ya nos meteríamos en cosas más finas o detalles más pequeños, a qué me estoy refiriendo con esto: podría tenerse la posible interpretación de que a lo mejor el camino que se usa, unos deberían de ser empresa-Estado y no Estado- Estado, pero no te puedo decir más porque todo lo que yo diga durante la consulta puede ser usado en mi contra.