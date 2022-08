Hoy no circula 5 de agosto: Qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Se acerca el fin de semana, pero el Hoy No Circula seguirá aplicándose sin variantes para este viernes 5 de agosto. El horario de vigencia será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, como lo dispone la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 5 de agosto?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 9 y 0 ó engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circulan este viernes 5 de agosto.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Metrobús reforzará medidas para promover el respeto a espacios exclusivos para mujeres

Para garantizar la seguridad de las personas usuarias de Metrobús, así como para concientizar a la ciudadanía de la importancia de respetar a los diferentes sectores de la población, y con ello mantener la eficacia y calidad en el servicio, este sistema de transporte público informo que reforzará las medidas para promover el respeto de los espacios exclusivos para mujeres.

Por ello, en colaboración con la Policía Auxiliar de la Secretaria Ciudadana de la Ciudad de México, se reforzarán los protocolos de difusión y notificación a usuarios de las zonas exclusivas para mujeres, niños y niñas menores de 12 años y personas con discapacidad.

