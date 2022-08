Horacio Duarte llama a Morena a la unidad tras nombramiento de Delfina Gómez

Tras el anuncio de Mario Delgado, quien dio a conocer que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, sería la coordinadora de la Comisión para Defender la Cuarta Transformación en el Estado de México, Horacio Duarte lanzó un llamado a la unidad y a sumarse con claridad para consolidar la 4T en el Estado de México.

En un mensaje fraterno al pueblo del Estado de México, afirmó que llegó el momento de definiciones y de unidad para acabar con un siglo de corrupción.

“Estoy seguro que la transformación llegará al Estado de México el próximo año. Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad. Es tiempo de definiciones, no tenemos por qué estar dudando, no tenemos nada que pensar, la transformación del Estado de México va y la vamos a encabezar todos en este movimiento de la transformación nacional”, afirmó el texcocano Horacio, finalista de la encuesta de MORENA rumbo a 2023.