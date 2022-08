Comprometido ISSSTE a reforzar difusión y sensibilización de la lactancia materna

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está comprometido en reforzar los programas de difusión y sensibilización, así como crear entornos amigables en pro de la lactancia materna, por lo que este año se suman 29 lactarios a los 146 existentes en centros de trabajo del país; es decir, aumentarán 20 por ciento, informó el director normativo de Supervisión y Calidad, Israel Acosta Ibarra.

En el auditorio de oficinas centrales de Buenavista inició la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna del instituto. Aquí, el servidor público destacó que, por instrucciones del director general, Pedro Zenteno Santaella, se implementan estrategias en cada área del organismo para fortalecer acciones que beneficien la salud de la derechohabiencia, sobre todo, en este proceso de transformación del organismo.

Recordó que la leche materna disminuye el riesgo de infecciones en niñas y/o niños, evita enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, diarrea, neumonía, Covid-19, así como problemas de desnutrición. Además, ayuda a las madres a recuperarse más rápido, a que su cuerpo regrese a su estado fisiológico previo al embarazo y, sobre todo, establece un nexo de unión con su bebé.

“La lactancia es gratuita, no nos cuesta nada y también es benévola. No hay nada que la sustituya, ninguna fórmula láctea creada o inventada por el hombre que nos dé los beneficios que la leche materna. Invitamos a toda la derechohabiencia a difundir esta información, que no se pierda porque depende mucho de nosotros impulsar estas acciones.”