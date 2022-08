Baja California: Comando armado roba avioneta asegurada por FGR en San Quintín

Este miércoles 31 de agosto se dio a conocer que un comando armado robó en San Quintín una avioneta asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR) y escapó con la unidad en un tracto camión, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California.

De acuerdo con las versiones oficiales, un empleado de la empresa Garage Nuñez reportó que el lunes pasado eran alrededor de las 11:00 horas cuando un grupo de unos 10 hombres que cargaban armas largas, entraron al negocio.

Cuando lo encontraron lo sometieron. Lo amarraron de pies y manos, luego le vendaron los ojos y lo encerraron en un depósito ubicado dentro del mismo inmueble.

Medios locales señalan que al intentar destaparse los ojos, el trabajador observó que los sujetos remolcaban una avioneta que se encontraba asegurada en un vehículo tipo tracto camión, marca Volvo, color Blanco.

El robo ocurrió el pasado 28 de agosto, en la Colonia Vicente Guerrero, sobre la carretera Transpeninsular kilómetro 175.

La avioneta con matrícula XB-NOK, con la leyenda CESSNA, color Blanca, fue asegurada hace 3 años por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) y no se encontraba en funcionamiento.

“Se confirmó la ausencia de la avioneta, el reporte se hizo al día siguiente, se la llevaron, al parecer la aeronave no estaba en funcionamiento, no tenía mecanismos, motor, es posible que se la hayan llevado por piezas, con un vehículo grande, porque no tenía las partes”, dijo el fiscal de Baja California, Ricardo Carpio Sánchez.

