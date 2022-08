Familiares de desaparecidos se manifiestan en Tijuana, exigen justicia a la FGE

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrantes del colectivo "Todos Somos Erick Carrillo", se manifestaron en la glorieta Cuauhtémoc de la Zona Río en la ciudad de Tijuana para pedir a las autoridades que den con el paradero de sus seres queridos.

Niños, jóvenes y adultos exigieron justicia con pancartas, cartulinas y lonas mostrando la fotografía de su familiar desaparecido, gritando "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".

En entrevista con el fundador del colectivo de búsqueda, Erick Carrillo, señaló que de octubre del 2019 a la fecha han buscado alrededor de nueve mil personas desaparecidas en Baja California, más de 600 localizadas sin vida y cerca de 200 con vida.

TE PUEDE INTERESAR: Colectivos alertan crisis de desapariciones en Acapulco; exigen atención eficaz de las autoridades

Personas exigen celeridad a los casos de sus familiares desaparecidos Foto: Especial

Ante la falta de acciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), los familiares han tenido que buscar con sus propios recursos. Además de que la FGE ha dado carpetazo en la mayoría de los casos, otros familiares exigen que se agilicen los resultados de pruebas de ADN, puesto que han sido localizados cuerpos con características similares a sus seres queridos.

Es el caso de la señora Guadalupe Anduaga, que en silla de ruedas y acompañada de sus hijas y nietas acudió este martes a la manifestación pacífica para exigir los resultados de ADN que realizaron a un cuerpo sin vida que presuntamente corresponde a su hija Lluvia Anduaga, desaparecida desde el 14 de septiembre del 2020.

"Queremos que agilicen todo porque no es justo es un ser humano no es un animal, ni a los animales les hacen eso y el que lo hizo no lo quiero libre, quiero justicia", lamentó la madre entre lágrimas.