Samuel García llama a crear conciencia para enfrentar el cambio climático

Al arrancar los Talleres Participativos del Plan Estatal de Acción Climática de Nuevo León y la Zona Metropolitana de Monterrey, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda hizo un llamado urgente a la sociedad para tomar conciencia y enfrentar el cambio climático, considerado una emergencia mundial.

Ante representantes de organizaciones académicas, industriales y agropecuarias, el Mandatario reconoció que, así como Nuevo León saldrá de la crisis hídrica por la que atraviesa actualmente, también lo hará en otras problemáticas ambientales.

“Yo les pediría urgente, rápido, hacer un Programa Estatal de Acción Climática, la única buena noticia de ser el foco y los primeros de la crisis es que vamos a ser los primeros también en salir, porque llevamos tres meses adelantándonos a lo que otras ciudades no han hecho, pero están igual o peor”, mencionó García Sepúlveda.

“Pero eso es la coyuntura, eso es el verano 2022, qué vamos a hacer el 23, 24, 30, 40, 50, ese es el propósito de estos talleres y por eso quiero decirles que en este Gobierno queremos llegar a todos los frentes porque no nada más es el agua, es el aire, es la energía, es la movilidad, ya no queremos carro, queremos Metro, por eso invertimos en tres líneas del Metro, en corredores verdes, en banquetas amplias, en darle prioridad a lo no motorizado y a lo público sobre el coche”.